Der Letzte seiner Art: Oscar verlässt eine eingestürzte Fußball-Welt

Oscar war ein Symbolbild für den gierigen Fußballer. In acht langen Jahren erlebte er den erstaunlichen Aufstieg und Zerfall einer Fußball-Ära - und verabschiedet sich nun als Unikat.

Denn Oscar, wie der 33-Jährige einfach nur genannt wird, kommt aus China zurück in die alte Heimat. Als letzter großer Name, der einst den Weg ins Reich der Mitte einschlug. Als letzter internationaler Star, der dem Ruf des Geldes folgte. Als letzter Spieler, der den Aufstieg und den Zerfall eines erstaunlichen Booms mitprägte.

Die China-Gefahr: Von Drogba bis Sandro Wagner

60 Millionen Euro zahlte Shanghai Port FC im Dezember 2016 an den FC Chelsea, um den hoch veranlagten Oscar nach China zu holen.

Damals war das gigantische Land für den Fußball das, was Saudi-Arabien heute ist: Ein sportlich (mit europäischen Augen betrachtet) weitgehend unbedeutender Markt, auf dem diverse Klubs allerdings scheinbar wahllos mit Geld um sich warfen.

Es ging los mit Didier Drogba, es kamen Spieler wie Lucas Barrios, Demba Ba, Axel Witsel, Hulk, Anthony Modeste und Sandro Wagner. Fernab von ihren sportlichen Wurzeln verdienten sie teilweise Summen, die mit den in Europa gezahlten Gehältern nichts mehr zu tun hatten.

China wurde als ernsthafte Bedrohung für den europäischen Transfermarkt gesehen, die scheinbar endlosen Ressourcen machten so manchem Klub-Manager Sorgen. Der damalige Chelsea-Trainer Antonio Conte sagte: „Der chinesische Markt ist eine Gefahr für alle. Nicht nur für Chelsea, sondern für alle Teams der Welt.“

Nur Oscar übersteht die Fußball-Implosion

Die Blase ist schon vor Jahren geplatzt. Viele Teams sahen sich in der jüngeren Vergangenheit mit existenzbedrohenden finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert.

Klubs wie Jiangsu FC wurden aufgelöst, Guangzhou FC findet sich in der zweiten Liga wieder. Der Mutter-Konzern steht mit rund 290 Milliarden Euro in den Miesen.

Nur einer überstand die Implosion des chinesischen Fußball-Booms. Oscar blieb acht Jahre lang bei seinem Klub in Shanghai. Ja, er soll bis zuletzt zwei Millionen Euro im Monat verdient haben. Und doch ist er mehr als nur ein Symbolbild für den gierigen Fußballer, zu dem er so häufig gemacht wurde.

Ein tragisches Tor und eine bittere Erkenntnis

Drei Meisterschaften holte er in der Chinese Super League, mit einem letzten Meistertitel verabschiedete er sich vor kurzem auch von seiner langjährigen Wahlheimat. Mit Tränen in den Augen trat er ab, die Fans flehten ihn um einen Verbleib an.