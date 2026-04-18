Er schien "erledigt" - jetzt feiert ihn ganz England

Stefan Junold 18.04.2026 • 09:10 Uhr Coventry City mit Trainer Frank Lampard ist nach langer Abstinenz zurück in der Premier League. Die englische Presse überschlägt sich.

In England endet eine 25 Jahre lange Durststrecke. Coventry City hat am Freitagabend den Wiederaufstieg in die Premier League nach einem Vierteljahrhundert Abstinenz perfekt gemacht.

Die Presse auf der Insel feiert insbesondere Frank Lampard, der als Trainer der Macher der sportlichen Rückkehr ins Oberhaus ist. Von einer „bemerkenswerten Wiederauferstehung“ und Erlösung nach jahrelanger „Stadionhölle“ ist in den Medien die Rede. SPORT1 zeigt eine Auswahl an Pressereaktionen.

ESPN: „Coventry kehrt in die Elite zurück nach einer beeindruckenden Rückrunde unter Manager Frank Lampard.“

Telegraph: „Die bemerkenswerte Wiederauferstehung von Coventry unter Frank Lampard.“

Coventry in der Premier League: „Lampard zurück in der großen Zeit“

Guardian: „Coventry strahlt wieder nach einem zittrigen Unentschieden in Blackburn – der Aufstieg für Lampards Team ist gesichert.“

The Sun: „Blau hat es geschafft! Frank Lampard beendet Coventrys 25 Jahre langes Warten auf die Premier League nach jahrelanger Stadionhölle und Doug King Revolution.“

Daily Mail: „Lampard zurück in der großen Zeit. Party für Frank Lampards Sky Blues! Coventry beendet 25 Jahre langes Premier-League-Exil dank eines 1:1 in Blackburn nach einem dramatischen späten Ausgleich. […] Es ist eine persönliche Rehabilitierung für Lampard, dessen Bilanz bei den Sky Blues herausragend ist – nach all der Skepsis, die im entgegengeschlagen war, nachdem er im November 2024 den beliebten Mark Robins ersetzt hatte.“

Independent: „Frank Lampard ist eine Errungenschaft gelungen, die keinen Einwand duldet, die von keiner Fußnote eingeschränkt ist. […] Das ist nicht nur der Wiederaufstieg Coventrys, es ist auch der Wiederaufstieg Lampards, nachdem viele annahmen, dass sein schmachvolles zweites Engagement bei Chelsea ihn als Trainer erledigt hätte.“