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Aufstieg nach 25 Jahren! Lampard-Klub kehrt in Premier League zurück

Nach 25 Jahren: Lampard-Klub steigt auf

Coventry spielt in der kommenden Saison wieder in der Premier League. Der Klub von Frank Lampard war 2001 nach 34 Jahren in Folge aus dem Oberhaus abgestiegen und seither nicht mehr zurückgekehrt.
Als Frank Lampard beim Zweitligisten Coventry City das schwere Erbe von Mark Robins antritt, gibt es viel Häme für seine vermeintlich gescheiterte Trainerkarriere. Doch Englands einstiger Superstar hat die Kritiker überzeugt und steht vor einem Aufstiegsmärchen.
SID
Coventry spielt in der kommenden Saison wieder in der Premier League. Der Klub von Frank Lampard war 2001 nach 34 Jahren in Folge aus dem Oberhaus abgestiegen und seither nicht mehr zurückgekehrt.

Das Gründungsmitglied Coventry City kehrt nach 25 Jahren in die englische Premier League zurück.

Der von Frank Lampard trainierte Traditionsklub steht nach einem 1:1 (0:0) bei den Blackburn Rovers drei Spieltage vor Saisonende als erster Aufsteiger der Championship fest. Ein spätes Tor von Bobby Thomas (84.) brachte den noch fehlenden Punkt.

„Das ist ein unglaublicher Moment. Das hier nach 25 Jahren zu schaffen… wow, einfach wow. Coventry war immer Erstligist, als ich aufgewachsen bin, aber damals habe ich das nicht so bewusst wahrgenommen. Jetzt sind wir zurück“, sagte Lampard bei Sky Sports. Der Ex-Nationalspieler hatte den Verein im November 2024 übernommen, nachdem er zuvor in Chelsea gescheitert war.

Coventry rutschte bis in die 4. Liga ab

Coventry war 2001 nach 34 Jahren in Folge aus dem Oberhaus abgestiegen und seither nicht mehr zurückgekehrt.

In der Saison 2017/18 spielten die „Sky Blues“ sogar nur noch viertklassig, zeitweise trug der Klub seine Heimspiele im 50 Kilometer entfernten Northampton aus.

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