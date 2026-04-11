Kabine komplett zerstört: Brand schockt den FC Basel

Tobias Wiltschek 11.04.2026 • 11:47 Uhr Im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks in Basel bricht ein Feuer aus. Es wütet so sehr, dass das Spitzenspiel in der Schweiz ausfallen muss.

Wegen eines verheerenden Brandes in der Spielerkabine des FC Basel muss das Topspiel des Schweizer Meisters am Abend beim Spitzenreiter FC Thun abgesagt werden.

Wie der FC Basel mitteilte, sei am Freitagabend aus noch nicht vollständig geklärten Gründen ein „Brand im Kabinentrakt der 1. Mannschaft“ ausgebrochen.

Demnach entstand ein großer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Sämtliche Trikots des FC Basel sind verbrannt

„Vom erheblichen Sachschaden betroffen sind persönliche Fußballschuhe, sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial (Trikots, Trainingsmaterial usw.) sowie medizinisches und technisches Equipment, das für den Spielbetrieb benötigt wird und kurzfristig nicht ersetzt werden kann“, hieß es in der Mitteilung aus Basel weiter.

Das ist auch der Grund für die Spielabsage, obwohl es sich um eine Auswärtspartie handelt.

Bezüglich des weiteren Vorgehens stehe der Verein in engem Austausch mit den zuständigen Behörden sowie der schweizerischen Fußball-Liga.

Die abgesagte Partie am letzten Spieltag der regulären Saison wäre das Aufeinandertreffen zwischen dem wohl neuen und dem alten Schweizer Meister.