Nach nur sieben Wochen: Ex-Nationalspieler löst Vertrag in Japan auf

Jakob Lüers 30.04.2026 • 22:37 Uhr In Japans erster Liga wollte der ehemalige Nationalspieler Philipp Max eigentlich ein neues Karriere-Kapitel starten - doch nun hat der Verteidiger seinen neuen Verein nach nur sieben Wochen schon wieder verlassen.

Das war ein kurzes Vergnügen: Der einstige Nationalspieler Philipp Max hat nur sieben Wochen nach seiner Ankunft beim japanischen Erstligisten Gamba Osaka den Verein bereits wieder verlassen und ist so zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate vereinslos.

Wie Osaka am Donnerstag bekanntgab, sei der Vertrag in beidseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung beendet wurden. Dabei hatte der Linksverteidiger erst Mitte März beim aktuellen Tabellendritten in Gruppe B der japanischen J-League angeheuert.

Kein einziger Einsatz: Max begründet Blitz-Abgang

„Nachdem ich mich in den letzten Wochen intensiv mit meiner körperlichen Verfassung auseinandergesetzt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es mir schwerfallen wird, auf dem Platz einen ausreichenden Beitrag für die Mannschaft zu leisten“, zitierte Osaka den Deutschen. Brisant: Der Klub schrieb in der Mitteilung mehrfach den Vornamen des ehemaligen deutschen Nationalspielers falsch.

Max sei die Entscheidung nicht leichtgefallen, doch er halte sie für den richtigen Schritt. „Ich wünsche Gamba Osaka weiterhin viel Erfolg. Ich werde den Verein auch in Zukunft mit Respekt verfolgen“, sagte er zum Abschied. In den sieben Wochen, die er in Japan unter Vertrag stand, kam der 32-Jährige auf keinen einzigen Einsatz und stand auch nur ein Mal überhaupt im Kader des deutschen Trainers Jens Wissing.

Bei Osaka wollte Max eigentlich einen Neuanfang starten, nachdem sein Kapitel bei Panathinaikos Athen nicht von Erfolg gekrönt war – auch dort wurde sein Vertrag im Januar aufgelöst, nachdem Max immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Bei seiner Ankunft in Japan hatte sich der Linksverteidiger dann zuversichtlich gegeben: „Ich werde alles geben für diesen wunderbaren Verein. Lasst uns gemeinsam viele Siege einfahren“, hatte der 32-Jährige bei seiner Vertragsunterschrift getönt. Daraus ist nichts geworden.

Ex-Nationalspieler erneut vereinslos

Max, der einst beim FC Augsburg den Durchbruch in der Bundesliga schaffte und zwischenzeitlich als vielversprechendster deutscher Linksverteidiger galt, absolvierte 2020 unter Joachim Löw drei A-Länderspiele für Deutschland. Aus Augsburg war im selben Jahr der Wechsel zur PSV Eindhoven gefolgt, wo Max 2022 niederländischer Pokalsieger wurde.