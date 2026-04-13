Addo-Nachfolger: Ghana schafft Klarheit nach Löw-Gerüchten

SID 13.04.2026 • 21:04 Uhr Ghana verkündet einen Nachfolger für Nationaltrainer Otto Addo. Zuletzt gab es Gerüchte um Jogi Löw.

Der Portugiese Carlos Queiroz führt Ghanas Fußball-Nationalmannschaft bei der WM im Sommer. Wie der Verband GFA am Montagabend mitteilte, folgt der 73-Jährige bei den Black Stars auf den kurz nach der Niederlage gegen Deutschland (1:2) entlassenen Otto Addo und betreut die Mannschaft beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Ghana holt Queiroz statt Löw

Zuletzt gab es auch Gerüchte um Ex-Bundestrainer Jogi Löw. Wie das Portal Ghanasoccer berichtete, soll Löw vor einer Woche der heißeste Kandidat auf den vakanten Trainerposten bei der ghanaischen Nationalmannschaft gewesen sein.

Queiroz hatte zuletzt die Nationalmannschaft Katars trainiert und verfügt über umfangreiche WM-Erfahrung: Der Portugiese führte sein Heimatland 2010 in Südafrika bis ins Achtelfinale, 2014 und 2018 trainierte er bei den Endrunden den Iran. Auf Vereinsebene arbeitete er unter anderem bei Real Madrid (2003-2004).

Addo war Ende März nach der vierten Niederlage in Folge und noch in der Nacht nach dem 1:2 in Stuttgart gegen das DFB-Team entlassen worden. Der frühere Bundesligaspieler Addo (50) war seit März 2024 im Amt gewesen.