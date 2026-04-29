Real-Rückkehr? Mourinho reagiert auf spektakuläres Gerücht

Jakob Lüers 29.04.2026 • 21:51 Uhr Die Gerüchte um eine Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid ebben nicht ab. Nun äußert sich der Portugiese selbst zu den Spekulationen.

Wird José Mourinho im Sommer tatsächlich neuer Trainer von Real Madrid? Was auf den ersten Blick wie ein unwahrscheinliches Vorhaben der Königlichen klang, nahm in den vergangenen Tagen als Gerücht Fahrt auf. Nun hat Mourinho selbst Stellung zu einer möglichen Rückkehr ins Bernabéu bezogen.

Im Interview mit der italienischen Zeitung Il Giornale reagierte der Portugiese relativ deutlich auf die Spekulationen, er könne Real-Coach Álvaro Arbeloa im Sommer beerben: „Nein. Mein nächstes Ziel ist es, Benfica in die Champions League zu führen“, betonte Mourinho.

Mourinho: „Das Einzige, was in meinem Kopf ist“

Von einem möglichen Abschied in Richtung Madrid will der 63-Jährige dementsprechend nichts wissen, stattdessen lenkte er den Fokus auf seinen aktuellen Klub: „Wir haben eine außergewöhnliche Reise hinter uns, wir sind das einzige Team in Europa, das kein Spiel verloren hat“, hob Mourinho hervor. „Wenn wir die nächsten drei Spiele gewinnen, spielen wir im größten Pokal Europas. Das ist das Einzige, was in meinem Kopf ist.“

Trotz ungeschlagener Saison: Benfica bangt um CL-Quali

Weil in Portugal bei Punktgleichheit zweier Teams nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich entscheidet, wären die Adler mit neun Punkten aus den verbliebenen drei Saisonspielen tatsächlich sicher für die Königsklasse qualifiziert. Denn im Stadtderby gegen Sporting setzte sich Benfica vergangene Woche mit 2:1 durch. Das Hinspiel endete mit einem Unentschieden.

Sollte jedoch Sporting all seine übrigen Saisonspiele gewinnen und Mourinhos Mannschaft auch nur ein einziges Mal patzen, bliebe Benfica dann als Drittplatzierter nur die Europa-League-Qualifikation.