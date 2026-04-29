Real-Rückkehr? Mourinho reagiert auf spektakuläres Gerücht

Wird José Mourinho im Sommer tatsächlich neuer Trainer von Real Madrid? Was auf den ersten Blick wie ein unwahrscheinliches Vorhaben der Königlichen klang, nahm in den vergangenen Tagen als Gerücht Fahrt auf. Nun hat Mourinho selbst Stellung zu einer möglichen Rückkehr ins Bernabéu bezogen.
Mourinho reagiert auf Real-Gerüchte
Im Interview mit der italienischen Zeitung Il Giornale reagierte der Portugiese relativ deutlich auf die Spekulationen, er könne Real-Coach Álvaro Arbeloa im Sommer beerben: „Nein. Mein nächstes Ziel ist es, Benfica in die Champions League zu führen“, betonte Mourinho.
Mourinho: „Das Einzige, was in meinem Kopf ist“
Mit Benfica steht Mourinho momentan auf Platz zwei der portugiesischen Liga. Seine Mannschaft ist als einzige in Europas Top-Ligen in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Weil Stadtrivale Sporting jedoch von hinten drückt und noch ein Spiel in der Hinterhand hat, mit dem Benfica überholt werden könnte, droht Mourinho trotz einer Spielzeit ohne Niederlage, die Königsklasse zu verpassen.
Von einem möglichen Abschied in Richtung Madrid will der 63-Jährige dementsprechend nichts wissen, stattdessen lenkte er den Fokus auf seinen aktuellen Klub: „Wir haben eine außergewöhnliche Reise hinter uns, wir sind das einzige Team in Europa, das kein Spiel verloren hat“, hob Mourinho hervor. „Wenn wir die nächsten drei Spiele gewinnen, spielen wir im größten Pokal Europas. Das ist das Einzige, was in meinem Kopf ist.“
Trotz ungeschlagener Saison: Benfica bangt um CL-Quali
Weil in Portugal bei Punktgleichheit zweier Teams nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich entscheidet, wären die Adler mit neun Punkten aus den verbliebenen drei Saisonspielen tatsächlich sicher für die Königsklasse qualifiziert. Denn im Stadtderby gegen Sporting setzte sich Benfica vergangene Woche mit 2:1 durch. Das Hinspiel endete mit einem Unentschieden.
Sollte jedoch Sporting all seine übrigen Saisonspiele gewinnen und Mourinhos Mannschaft auch nur ein einziges Mal patzen, bliebe Benfica dann als Drittplatzierter nur die Europa-League-Qualifikation.
Lediglich die ersten beiden Tabellenplätze berechtigen in Portugal zur Königsklasse. Ob sich Mourinho im Fall einer verpassten CL-Qualifikation ein mögliches Angebot von Rekordsieger Real Madrid, wo er bereits von 2010 bis 2013 trainierte, anhören würde, bleibt offen.