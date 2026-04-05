Historischer Titel für Paul Wanner in den Niederlanden!

SID 05.04.2026 • 16:51 Uhr Die PSV feiert auf dem Sofa die erfolgreiche Titelverteidigung - diese ist etwas Besonderes.

Die PSV Eindhoven hat so früh wie noch nie die niederländische Meisterschaft gewonnen.

Der dritte Titel in der Eredivisie der Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Peter Bosz nacheinander ist bereits am Ostersonntag perfekt, nachdem Verfolger Feyenoord Rotterdam beim FC Volendam nicht über ein 0:0 hinausgekommen war.

Eindhoven, Verein des ehemaligen Bayern-Spielers Paul Wanner, verbesserte damit seinen eigenen Rekord, der seit dem 8. April 1978 Bestand hatte.

PSV historisch – aber Alkmaar behält einen Rekord

Der Europapokalsieger der Landesmeister von 1988 hatte bereits am Samstag mit 4:3 gegen den FC Utrecht gewonnen, die erfolgreiche Titelverteidigung fünf Spieltage vor Schluss und die insgesamt 27. Meisterschaft des Klubs erlebten die Profis um den Österreicher Paul Wanner auf dem Sofa.

Nach 29 Spieltagen liegt Eindhoven 17 Punkte vor Feyenoord, einen Zähler dahinter folgt das Überraschungsteam NEC Nijmegen. Rekordmeister Ajax Amsterdam ist vor dem Ende einer enttäuschenden Spielzeit nur Fünfter.