Trainer-Ikone Lucescu stirbt mit 80 Jahren

Der rumänische Fußball trauert um den früheren Nationaltrainer Mircea Lucescu. Wie das Universitätsklinikum Bukarest bestätigte, verstarb Lucescu am Dienstag um 20.30 Uhr. Er wurde 80 Jahre alt.
Trainer-Ikone Lucescu ist tot
„Es ist ein schwarzer Tag für Rumänien und den Weltfußball“, sagte Verbandspräsident Razvan Burleanu am Dienstagabend.
Lucescu war Ende März mit Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er bei einer Taktikbesprechung der rumänischen Nationalmannschaft zusammengebrochen war.
Trauer um Lucescu: „Lebenslehrer für ganze Spielergenerationen“
Am Karfreitag sollte er ursprünglich entlassen werden, erlitt jedoch an jenem Tag einen Herzinfarkt. Sein Zustand hatte sich über das Wochenende weiter verschlechtert.
„Mircea Lucescu war nicht nur Trainer, sondern ein Lebenslehrer für ganze Spielergenerationen“, sagte Verbandspräsident Burleanu. In dem Nachruf, den die rumänische Nationalmannschaft auf ihrer Seite bei Instragram veröffentliche, hieß es: „Er lehrte uns, dass Fußball nicht nur ein Sport ist, sondern ein würdevoller Lebensstil. Uns bleiben die Erinnerungen, die Lebensweisheiten und die unverwechselbare Eleganz, mit der er jedes Stadion der Welt betrat.“
Galatasaray trauert um Lucescu
Lucescu war seit August 2024 Trainer der rumänischen Nationalmannschaft, nach der verpassten WM-Qualifikation mit Rumänien endete sein Engagement. In seiner Karriere hatte er unter anderem Inter Mailand, Galatasaray und Besiktas Istanbul trainiert.
Mit Gala gewann er die türkische Meisterschaft und den UEFA Super Cup. Der türkische Topklub sprach Lucescus Familie und den Angehörigen sein Beileid aus. „Wir werden dich nicht vergessen, Lucescu“, schrieb der Verein bei X.
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)