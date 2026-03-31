Vinícius Júnior in der Kritik - Brasiliens Nummer 10 wackelt

SPORT1 01.04.2026 • 00:45 Uhr Luis Fabiano und Fábio Luciano kritisieren Vinícius Júnior scharf. Im Mittelpunkt steht unter anderem das Trikot mit der Rückennummer 10.

Brasiliens Nationalteam kommt nicht zur Ruhe. Nach dem 1:2 im Test gegen Frankreich am 26. März in Boston wächst der Druck auf die Seleção weiter.

Auch Carlo Ancelotti, der mit großen Erwartungen verpflichtet wurde, konnte die sportliche Talfahrt bislang nicht stoppen. Im Fokus der Kritik steht einmal mehr: Vinícius Júnior.

„Bis jetzt hat er nichts gezeigt“

Luis Fabiano, einst Torjäger des FC Sevilla, fand bei ESPN Brasil deutliche Worte. „Ich glaube, das Problem liegt bei Vini selbst. Er hatte seine Chancen unter Dorival, Diniz und Tite. Bis jetzt hat er nichts gezeigt“, erklärte der Ex-Nationalspieler. Vor allem der Vergleich zu seinen Auftritten bei Real Madrid schmerzt: „Er spielt nicht so wie bei Real.“

Die Diskussion trifft einen wunden Punkt. Brasilien sucht Monate vor der WM nach Stabilität, Identität und Führung. Neymar fehlt weiterhin, die Hierarchie ist im Umbruch – und Vinicius sollte eigentlich das Gesicht der neuen Generation sein.

Streit um die Nummer zehn

Noch schärfer argumentierte Fábio Luciano. Der frühere Verteidiger störte sich besonders daran, dass Vinicius im Frankreich-Test die legendäre Rückennummer 10 trug. „Ich war richtig wütend, als ich Vinicius mit der Nummer zehn gesehen habe“, sagte er bei ESPN Brasil.

Für Luciano ist das Problem taktischer und mentaler Natur. Wenn Neymar fehle, glaube Vinicius, dessen Rolle übernehmen zu müssen. „Du bist nicht Neymar. Du wirst nicht alles allein lösen“, mahnte er. Die Zehn stehe in Brasilien für einen „Genius, einen Denker“. Vinicius sei jedoch kein klassischer Spielmacher.

Luciano forderte daher Konsequenzen: „Es ist unvorstellbar, dass Vini mit der Nummer 10 in der Nationalmannschaft spielt. Nehmt ihm diese Nummer weg. Für mich ist er eine sieben oder elf.“

Druck wächst vor Kroatien-Test

Brisant: Auch im nächsten Testspiel gegen Kroatien (im LIVETICKER) soll Vinicius erneut die Zehn tragen. Ancelotti hält offenbar an seiner Rollenverteilung fest – trotz der öffentlichen Debatte.

Die Zahlen sprechen bislang nicht für einen Durchbruch unter dem Italiener. In den vergangenen Monaten fehlte es der Seleção an Durchschlagskraft und Konstanz. Der Anspruch bleibt gewaltig, doch die Realität ist ernüchternd.