Wutausbruch: Neymar zofft sich heftig mit eigenen Fans

David Funk 20.04.2026 • 11:47 Uhr Der brasilianische Superstar Neymar wird nach einer Niederlage im eigenen Stadion ausgebuht. Der 34-Jährige reagiert emotional und schießt gegen die eigenen Fans zurück.

Nach der 2:3-Heimniederlage seines FC Santos gegen Fluminense wurde Superstar Neymar mit heftigen Buhrufen der eigenen Fans in die Kabine begleitet. Der 34-Jährige reagierte auf X emotional und schoss gegen die eigenen Anhänger zurück.

Aufhänger der Fan-Wut war unter anderem ein missglückter Lupferversuch von Neymar in der Schlussphase, als der FC Santos noch auf den Ausgleich drängte. Beim Gang in die Katakomben hielt er sich provokant die Ohren zu.

Neymar: „Es gibt keinen Menschen, der das aushalten kann“

Auf seinem X-Kanal folgte am Abend der emotionale Ausbruch: „Der Tag ist gekommen, an dem ich ein für alle Mal Klartext reden muss! Leute, ehrlich gesagt, ihr geht zu weit und überschreitet die Grenzen … Es ist einfach traurig, damit leben zu müssen! Es gibt keinen Menschen, der das aushalten kann.“

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Auch auf das von TNT Sports veröffentlichte Video seines Abgangs reagierte der Superstar in den sozialen Medien aufgebracht: „Ich bin rausgekommen, habe mir das Ohr zugehalten, was zum Teufel! Liegt es daran, dass ich mich jetzt nicht mal mehr am Ohr kratzen kann?“

Bereits im vergangenen Juli hatte sich der Brasilianer nach einer Niederlage mit einem Fan angelegt. Damals mussten ihn Ordner und Mitspieler beruhigen.