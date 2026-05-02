Aufstiegskrimi ohne Happy End für Hollywood-Klub

Maximilian Lotz 02.05.2026 • 16:07 Uhr Am letzten Spieltag der Championship macht Ipswich Town die Rückkehr in die Premier League perfekt. Für Hollywood-Klub Wrexham platzt hingegen der Traum vom Durchmarsch.

Platzsturm an der Portman Road in Ipswich, Enttäuschung in Wales beim AFC Wrexham: Am letzten Spieltag der Championship lagen Freud und Leid im Kampf um den Aufstieg in die Premier League nah beieinander.

Während Ipswich Town mit einem 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen die Queens Park Rangers nur ein Jahr nach dem Abstieg die Rückkehr ins englische Oberhaus perfekt machte und als Tabellenzweiter hinter Coventry City aufsteigt, platzte der Traum vom Durchmarsch für den Klub der Hollywood-Stars Rob McElhenney und Ryan Reynolds.

Hollywood-Klub Wrexham verpasst vierten Aufstieg in Folge

Wrexham kam zuhause gegen Middlesbrough nicht über ein 2:2 (2:2) hinaus und verpasste als Siebter knapp die Playoffs. Konkurrent Hull City zog mit einem 2:1 (1:1) gegen Norwich City noch vorbei.

Es wäre der vierte Aufstieg nacheinander für Wrexham gewesen. Der Klub aus Wales war dank der Unterstützung aus Hollywood in drei Jahren aus der fünften in die zweite Liga marschiert.

Deutscher Coach kämpft mit Southampton um den Aufstieg

Derweil hat der deutsche Coach Tonda Eckert mit dem FC Southampton noch Chancen auf den Aufstieg in die Premier League. Die Saints festigten mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg Rang vier und treffen im Halbfinale der Playoffs auf Middlesbrough. Das andere Halbfinale bestreiten Hull und der drittplatzierte FC Millwall. Die Halbfinal-Hinspiele beginnen am kommenden Freitag, das Finale um den Aufstieg steigt am 23. Mai im Londoner Wembley Stadion.

In Ipswich brachen hingegen nach dem Schlusspfiff alle Dämme. Der UEFA-Pokalsieger von 1981 war als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag gegangen und erledigte seine Hausaufgabe.

Edelfan Ed Sheeran feiert Aufstieg

George Hirst (3.) und Jaden Philogene (9.) ließen die Party an der Portman Road schon früh beginnen, Kasey McAteer (85.) beseitigte die letzten Restzweifel. Nach dem Schlusspfiff feierten die Fans mit den Spielern gemeinsam den Aufstieg auf dem Platz.