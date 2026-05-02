Platzsturm und völlige Ekstase: Nächster Premier-League-Aufsteiger fix

SID 02.05.2026 • 15:46 Uhr Ipswich Town gelingt die sofortige Rückkehr in die Premier League. Die Fans an der Portman Road stürmen ekstatisch auf den Rasen - den Rückkehr ins Oberhaus des englischen Fußballs ist perfekt.

Platzsturm und völlige Ekstase an der Portman Road: Ipswich Town steht nach Coventry City als zweiter Aufsteiger in die englische Premier League fest.

Der UEFA-Pokalsieger von 1981 holte am 46. und letzten Spieltag der zweitklassigen Championship beim 3:0 (2:0) gegen die Queens Park Rangers den benötigten Sieg, um aus eigener Kraft nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Eliteliga zurückzukehren.

Wrexham um Miteigentümer Reynolds verpasst Aufstieg dramatisch

George Hirst (3.) und Jaden Philogene (9.) ließen die Party an der Portman Road schon früh beginnen, Kasey McAteer (85.) beseitigte die letzten Restzweifel. Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme, die Fans feierten mit den Spielern gemeinsam den Aufstieg auf dem Platz.

In der Ferne jubelte auch Edelfan Ed Sheeran. Bereits vor zwei Wochen war Coventry mit Teammanager Frank Lampard in die Premier League zurückgekehrt.

Die Waliser kamen nur zu einem 2:2 (2:2) gegen den FC Middlesbrough und rutschten damit noch aus den Top sechs, die für die Teilnahme an den Playoffs berechtigen, in denen der dritte und letzte Aufsteiger ermittelt wird. Wrexham war dank der Unterstützung aus Hollywood in drei Jahren aus der fünften in die zweite Liga marschiert.

Letzter Aufsteiger wird im Wembley ermittelt

Platz sechs sicherte sich Hull City, das Wrexham nach einem 2:1 (1:1) gegen Norwich City noch überholte. Im Halbfinale der Playoffs trifft Hull auf den drittplatzierten FC Millwall, der FC Southampton um den deutschen Teammanager Tonda Eckert als Vierter auf den Fünften Middlesbrough.