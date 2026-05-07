Der fünfte Startplatz für die Bundesliga ist trotzdem futsch

SID 07.05.2026 • 22:59 Uhr Spanien sichert sich den weiteren Startplatz für die Champions League. Da Rayo Vallecano ins Finale der Conference League einzieht, reicht selbst ein Freiburger Triumph nicht.

Wettrennen verloren, kein weiterer Startplatz über das UEFA-Ranking: Der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga wird in der nächsten Saison nicht in der Champions League spielen.

Durch den Finaleinzug von Rayo Vallecano in der Conference League liegt Spaniens La Liga mit 22,093 Punkten nun uneinholbar vor der deutschen Eliteliga (21,785) – selbst wenn der SC Freiburg die Europa League gewinnt.

Freiburg gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen den SC Braga nach der knappen 1:2-Niederlage vor einer Woche mit 3:1 (2:0) und sammelte dadurch 0,428 Punkte. Rayo Vallecano entschied nach dem Hinspiel auch das Rückspiel mit 1:0 (1:0) gegen Racing Straßburg für sich und holte damit 0,312 Punkte.

Bei einem Remis wären es nur 0,187 Punkte gewesen, dann hätte sich der Zweikampf erst im Fernduell der beiden europäischen Endspiele entschieden. Doch Straßburg vergab in der Nachspielzeit einen Elfmeter.

Fünfter CL-Platz: Selbst ein Freiburger Triumph reicht nicht

Sollten die Freiburger am 20. Mai in Istanbul den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern und sich damit auch für die Königsklasse qualifizieren, käme die Bundesliga nun lediglich auf 22,071 Punkte – zu wenig.

Meister Bayern München und Borussia Dortmund haben ihren Platz für die Champions League über die Liga bereits sicher, dahinter kämpfen im Saisonendspurt nun noch RB Leipzig, Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim um die beiden letzten Plätze.