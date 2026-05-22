Podolski macht Schluss; "So Feierabend!"

SPORT1 22.05.2026 • 19:33 Uhr In Rio krönte er 2014 mit dem WM-Titel seine Karriere. Im Sommer ist Schluss für den langjährigen Nationalspieler.

Der nächste Weltmeister von 2014 hört auf: Lukas Podolski beendet im Sommer seine Profikarriere. Das teilte der 40-Jährige am Freitag in den Sozialen Medien mit.

Auf große Worte verzichtete Podolski und zeigte sich in einem kurzem Video stattdessen beim Aufräumen seiner Fußballtrikots und anderer Andenken an seine erfolgreiche Karriere. Nur zwei Abschiedsworte äußerte er dann doch noch: „So Feierabend!“

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„Ein Kapitel endet, eine neue Ära beginnt“, kommentierte Podolskis Klub Gornik Zabrze, bei dem er seit 2021 in Polen unter Vertrag steht. Am Samstag soll nach dem Heimspiel gegen Radomiak Radom Schluss sein. Erst am Donnerstag hatte Podolski den Verein vollständig als Eigentümer übernommen.

Lukas Podolski: Eine erfolgreiche Karriere

Der Offensivspieler, der mit seiner linken Klebe und dem lockeren Mundwerk rasant zum Liebling der Fußballnation aufstieg, blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Mit dem deutschen Nationalteam gewann Podolski 2014 in Brasilien den WM-Titel, drei Jahre später beendete er nach 130 Länderspielen und 49 Toren für Deutschland seine DFB-Karriere.

Podolski wurde in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet, 2003 feierte der Angreifer sein Profidebüt. In der Bundesliga spielte er auch für den FC Bayern, mit dem er 2008 das Double gewann. Im Ausland stand der Linksfuß beim FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, in Japan bei Vissel Kobe sowie erneut in der Türkei bei Antalyaspor unter Vertrag, ehe er seine Karriere in Polen ausklingen ließ.

Ein Pokalsieg zum Abschluss

Kurz vor dem Ende seiner Laufbahn erfüllte Podolski eine weitere Mission. Nach fünf Jahren bei Gornik Zabrze feierte der Ex-Weltmeister mit seinem polnischen Herzensklub im Pokalfinale einen lang ersehnten Titel.

Mit Gornik gewann Podolski, geboren im polnischen Gliwice vor den Toren von Zabrze, bereits im fünften Land den nationalen Pokal – nach Triumphen mit Bayern, Arsenal, Galatasaray und Vissel Kobe.

„Der Plan war, dass dies die letzte Saison sein sollte, denn ich weiß, wie viel mich das kostet und wie viel es meine Familie kostet, die oft in den Hintergrund rückt“, sagte Podolski Anfang Mai nach dem Pokaltriumph. Inzwischen hat sich der „Kölsche Jung“ auch als Geschäftsmann mit einer Dönerkette und einem Eisladen einen Namen gemacht.