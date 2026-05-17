Cristiano Ronaldo muss weiteren Titel-Dämpfer hinnehmen

SID 17.05.2026 • 07:53 Uhr Für Cristiano Ronaldo und Al-Nassr läuft der Saisonendspurt nicht wie geplant. Im AFC-Klubwettbewerb verliert der Portugiese mit seinem Klub im Finale gegen einen deutschen Trainer.

Cristiano Ronaldo muss weiter auf seinen ersten Titel nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien warten. Der Fußball-Weltstar aus Portugal unterlag mit seinem Klub Al-Nassr am Samstagabend (Ortszeit) im Finale der AFC Champions League Two gegen Gamba Osaka 0:1.

Al-Nassr war als klarer Favorit in das Spiel um den Titel im zweiten Klubwettbewerb des asiatischen Verbandes AFC gegangen. Doch im heimischen King Saud University Stadium schockten die vom Deutschen Jens Wissing (38) trainierten Japaner Ronaldo und dessen Mitspieler.

Ronaldo und Co. in der Meisterschaft unter Druck

Trotz deutlicher Überlegenheit und zahlreicher Chancen insbesondere in der zweiten Halbzeit fand Al-Nassr vor 26.000 Zuschauern keinen Weg an der kompakten Defensive der Gäste vorbei. Den entscheidenden Treffer für Osaka erzielte Deniz Hummet nach 29 Minuten.

Bereits wenige Tage zuvor hatte Ronaldo den vorzeitigen Gewinn der saudi-arabischen Meisterschaft verpasst. Beim direkten Duell mit Verfolger Al-Hilal kassierte Al-Nassr in der Nachspielzeit ein kurioses Eigentor durch Torhüter Bento und musste sich mit einem 1:1 begnügen. Al-Nassr liegt zwei Punkte vor Al-Hilal und kann mit einem Heimsieg am Donnerstag den ersten nationalen Titel mit Ronaldo perfekt machen.