Medien: Bayern-Flirt mit Barca einig

SID 27.05.2026 • 21:38 Uhr Der deutsche Meister FC Bayern hat im Werben um den englischen Nationalspieler offenbar das Nachsehen.

Der FC Bayern München ist im Werben um den englischen Stürmer Anthony Gordon (25) offenbar vom FC Barcelona um Trainer Hansi Flick ausgestochen worden.

Wie mehrere Medien am Mittwochabend übereinstimmend berichteten, steht der Offensivspieler vom Premier-League-Klub Newcastle United vor einem Wechsel zum spanischen Meister. Demnach habe Newcastle ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus 10 Millionen Boni akzeptiert.

Der FC Bayern sei zu diesem Preis nicht bereit gewesen.

FC Barcelona: Gordon schon am Donnerstag zum Medizincheck

Mittels eines „Blitzmanövers“ vom katalanischen Sportdirektor Deco war es Barca offenbar gelungen, Gordon in Verhandlungen in London von der sportlichen Perspektive bei Flick und Barca zu überzeugen, schreibt die spanische Tageszeitung Mundo Deportivo. Nun werde Gordon am Donnerstag zum Medizincheck in Spanien erwartet.

Zuvor hatten englische Medien über eine angebliche Einigung zwischen Gordon und dem FC Bayern berichtet. Der Teamkollege von Deutschlands Nationalstürmer Nick Woltemade hat bei Newcastle noch einen Vertrag bis 2030. Er erzielte in der abgelaufenen Saison 17 Tore, davon zehn in der Champions League.

„Wenn man diese Phase der Saison erreicht, gehört es natürlich dazu, dass wir auch schon einen Blick auf das nächste Jahr werfen“, hatte Newcastles Teammanager Eddie Howe über die Gerüchte gesagt.