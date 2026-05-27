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Bayern-Flirt Anthony Gordon will offenbar zu Barca!

Drängt Rivale Bayern aus dem Rennen?

Anthony Gordon soll offenbar großes Interesse an einem Wechsel zum FC Barcelona haben - und die Verhandlungen laufen wohl schon.
Der FC Bayern treibt hinter den Kulissen schon für die Kaderplanungen für die neue Saison voran, der Name Anthony Gordon fällt immer wieder. Doch die Frage bleibt: Wie viel Sinn hätte dieser Transfer?
Philipp Heinemann
Anthony Gordon soll offenbar großes Interesse an einem Wechsel zum FC Barcelona haben - und die Verhandlungen laufen wohl schon.

Der FC Bayern ist im angeblichen Werben um Anthony Gordon offenbar ins Hintertreffen geraten. Wie diverse Medien in England und Spanien berichten, soll der englische WM-Fahrer von Newcastle United aktuell einen Wechsel zum FC Barcelona präferieren.

Mehr noch: Die Vereine sollen gar bereits direkte Verhandlungen aufgenommen haben. Barcas Sportdirektor Deco weilt offenbar in London, um die Gespräche mit den Magpies zu führen.

80-Millionen-Deal um Bayern-Flirt?

Der Daily-Mail-Journalist Craig Hope berichtet unter anderem, dass das Gesamtpaket des Deals eine Höhe von 80 Millionen Pfund erreichen könnte. Die Bayern sollen Gordons Wert demnach als geringer einstufen.

SPORT1 hatte bereits Anfang Mai berichtet, dass es bei den Münchnern ohnehin Stimmen gibt, die die Sinnhaftigkeit eines Vorstoßes bei Gordon hinterfragen. Sportvorstand Max Eberl wollte sich zuletzt nicht konkret zu den Gerüchten um etwaige Transferbemühungen äußern.

Gordon steht noch bis 2030 bei Newcastle unter Vertrag. Der 25 Jahre alte Nationalspieler soll auch bei englischen Topklubs wie dem FC Arsenal auf dem Zettel stehen.

(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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