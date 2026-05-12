Nach Pyro-Eklat: Rekordstrafe für Slavia Prag

SID 12.05.2026 • 16:04 Uhr Die unfassbare Pyro-Eskalation im Prager Stadtderby hat drastische Folgen. Slavia Prag erhält eine Rekordstrafe und verliert am grünen Tisch.

Rekordstrafe und Niederlage am grünen Tisch: Slavia Prag ist nach dem Pyro-Eklat beim Derby gegen Sparta Prag am Samstag vom tschechischen Fußballverband drastisch sanktioniert worden.

Wie der Vorsitzende der Disziplinarkommission des tschechischen Ligaverbandes LFA Jiri Matzner am Dienstag mitteilte, wird die abgebrochene Partie mit 3:0 für Sparta gewertet. Zudem wurde Slavia mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Kronen, umgerechnet rund 411.000 Euro, belegt, was laut Matzner der höchstmöglichen Strafe entspricht.

Darüber hinaus muss der Verein die nächsten vier Pflichtspiele ohne Zuschauer bestreiten. Auch Sparta Prag wurde für das Verhalten seiner Fans bestraft, der Klub muss umgerechnet rund 24.660 Euro zahlen.

Fan-Skandal verhindert vorzeitige Meisterschaft

Slavia Prag hätte am Samstag mit einem Sieg im Derby vorzeitig die Meisterschaft klarmachen können, doch beim Stand von 3:2 stürmten in der siebten Minute der Nachspielzeit zahlreiche Fans den Rasen und warfen allem Anschein nach zahlreiche Bengalos in Richtung des Sparta-Blocks. Auch Sparta-Profis wurden dabei getroffen.

Klubpräsident Jaroslav Tvrdik hatte die Geschehnisse am Sonntag als „schlimmsten Moment in der jüngeren Geschichte des Vereins“ bezeichnet.