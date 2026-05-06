Ohrfeigen-Eklat! Neymar zeigt Reue

SID 06.05.2026 • 18:10 Uhr Der Brasilianer sorgt mit einem Ausraster für Aufsehen. Nun folgt die öffentliche Entschuldigung des Stars.

Brasiliens Fußballstar Neymar hat nach einer Ohrfeige gegen seinen 18 Jahre alten Mitspieler Robinho Junior Reue gezeigt. „Wenn ihr eine Entschuldigung vor der Presse wollt, dann ist sie hier. Ich habe mich bereits bei ihm und seiner Familie entschuldigt. Ich bin zu weit gegangen“, sagte Neymar nach einem Spiel seines Klubs FC Santos.

Nach seinem Treffer hatte der 34-Jährige den Sohn des derzeit inhaftierten ehemaligen Nationalspielers Robinho dazu demonstrativ umarmt. Laut brasilianischen Medien kam es zu dem Vorfall, weil sich der Rekordtorschütze der Seleção darüber geärgert hatte, dass er im Training am Sonntag von dem Jungstar ausgedribbelt worden war.

Legenden-Sohn äußert sich zum Vorfall

Neymar habe seinen Mitspieler daraufhin konfrontiert, ihm „ein Bein gestellt“ und im Zuge der Konfrontation gar eine Ohrfeige verteilt. Am Montag hatte Santos mitgeteilt, eine Untersuchung eingeleitet zu haben.

Robinho Junior bestätigte den Vorfall nach der Partie in Paraguay in der Copa Sudamericana, dieser sei abgeschlossen. „Es ist eine Situation, die mich verletzt hat, er ist seit meiner Kindheit mein Idol. Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und akzeptiere seine Entschuldigung“, sagte der Youngster, dessen Vater in Italien wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung zu einer Haftstrafe verurteilt worden war.