Millionen-Strafe nach Kokainschmuggel?

SID 29.05.2026 • 15:56 Uhr Quincy Promes gerät erneut ins Visier der Justiz. Es handelt sich nach Angaben der Behörde um "kriminelles Vermögen", das der Ex-Nationalspieler der Niederlande mit Kokainschmuggel verdient habe.

Die Staatsanwaltschaft Amsterdam will acht Millionen Euro vom ehemaligen niederländischen Fußball-Nationalspieler Quincy Promes beschlagnahmen.

Die Behörde begründete ihre Forderung in einem Gerichtsverfahren am Freitag damit, dass es sich um kriminelles Vermögen handele, das Promes mit dem Schmuggel von Kokain in die Niederlande verdient habe.

Promes zu Haftstrafe verurteilt

Promes war 2024 zu sechs Jahren Gefängnis wegen der Beteiligung am Schmuggel von über einer Tonne Kokain verurteilt worden, im vergangenen Jahr hatte er für eine Gewalttat zudem eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren erhalten.

Die Attacke ereignete sich 2020 auf einer Familienfeier in Abcoude, eine Stadt in der niederländischen Provinz Utrecht. Nachdem Promes seinen Verwandten beschuldigt habe, Familienschmuck gestohlen zu haben, sei ein Streit ausgebrochen, der letztlich mit dem Messerangriff endete.

Im Gefängnis wartet der 34-Jährige nun noch auf die Berufungsverfahren.