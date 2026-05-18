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Trainerknall bei Top-Klub in Österreich

Trainerknall in Österreich

Nach einer enttäuschenden Saison zieht der österreichische Spitzenklub FC Salzburg Konsequenzen. Trainer Daniel Beichler muss gehen.
Daniel Beichler ist nicht mehr länger Trainer in Salzburg
Daniel Beichler ist nicht mehr länger Trainer in Salzburg
© IMAGO/GEPA pictures
Niklas Trettin
Nach einer enttäuschenden Saison zieht der österreichische Spitzenklub FC Salzburg Konsequenzen. Trainer Daniel Beichler muss gehen.

Der FC Salzburg zieht nach einer enttäuschenden Saison die Reißleine und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Daniel Beichler. Bei den Österreichern ist der 37-Jährige nur rund drei Monate nach seiner Beförderung schon wieder Geschichte.

„Leider waren die Wochen unter Daniel Beichler als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten. Wir wissen, dass er die Mannschaft in einer durchaus schwierigen Situation übernommen und viel versucht hat, um den Turnaround zu schaffen“, wird Geschäftsführer Marcus Mann in einer offiziellen Mitteilung zitiert. 

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Beichler hatte das Team erst im Februar von Thomas Letsch übernommen. Doch die erhoffte Besserung blieb aus. In insgesamt 14 Pflichtspielen gelangen ihm lediglich vier Siege bei einem Punkteschnitt von rund 1,07 Zählern pro Partie. Damit schrieb er negative Klubgeschichte: Seit der Red-Bull-Übernahme im Jahr 2005 war statistisch kein Trainer schwächer.

Salzburg: Auch Junuzovic muss gehen

Neben Beichler scheiden auch Co-Trainer Raphael Ikache, der zur Red-Bull-Akademie zurückkehren wird, sowie der ehemalige Werder-Profi Zlatko Junuzović aus dem Trainerteam aus. Wer Beichlers Nachfolger wird, steht noch nicht fest.

Die Salzburger erlebten eine generell schwache Saison und landeten mit zehn Punkten Rückstand auf den Sensationsmeister Linzer ASK nur auf dem dritten Platz.

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