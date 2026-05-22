Erst die knapp verpasste WM-Nominierung, dann der Gewinn der belgischen Meisterschaft: Leid und Freud lagen bei Nicolò Tresoldi am Donnerstag dicht beieinander.
Tresoldi feiert Titel nach WM-Frust
„Natürlich war die WM ein Traum. Aber ich wusste, dass es nicht leicht wird. Das Gespräch mit dem Bundestrainer war positiv, er hat mir seine Entscheidung genau erklärt“, sagte der 21-Jährige dem SID.
Tresoldi über Nagelsmann-Erklärung: „Sehr wertschätzend“
Nagelsmann hatte bei der Präsentation seiner 26 WM-Fahrer erklärt, dass der U21-Nationalspieler „super nah“ an einer WM-Teilnahme gewesen sei. „Es freut mich, dass er mich auf dem Schirm hat und eine Nominierung für die Zukunft in Aussicht gestellt hat. Das war sehr wertschätzend“, sagte Tresoldi.
Am Donnerstagabend konnte Tresoldi dennoch feiern. Mit dem FC Brügge wurde er durch ein 2:2 in Mechelen vorzeitig Meister. Tresoldi steuerte einen Treffer bei.
„Als ich hier nach Brügge gekommen bin, hatte ich große Motivation und klare Ziele vor Augen. Ich wollte mich hier sportlich und persönlich auf höchstem Niveau weiterentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft Titel gewinnen. Dass sich jetzt das alles in dieser Saison erfüllt hat, macht mich unglaublich stolz“, sagte Tresoldi, der sich nun auch noch die Torjägerkanone sichern will: „Das ist auf jeden Fall mein Ziel.“