Tresoldi feiert Titel nach WM-Frust

SID 22.05.2026 • 16:02 Uhr Der 21-Jährige erfüllt sich mit Brügge einen Traum und wird auch von Julian Nagelsmann gelobt.

Erst die knapp verpasste WM-Nominierung, dann der Gewinn der belgischen Meisterschaft: Leid und Freud lagen bei Nicolò Tresoldi am Donnerstag dicht beieinander.

„Natürlich war die WM ein Traum. Aber ich wusste, dass es nicht leicht wird. Das Gespräch mit dem Bundestrainer war positiv, er hat mir seine Entscheidung genau erklärt“, sagte der 21-Jährige dem SID.

Tresoldi über Nagelsmann-Erklärung: „Sehr wertschätzend“

Nagelsmann hatte bei der Präsentation seiner 26 WM-Fahrer erklärt, dass der U21-Nationalspieler „super nah“ an einer WM-Teilnahme gewesen sei. „Es freut mich, dass er mich auf dem Schirm hat und eine Nominierung für die Zukunft in Aussicht gestellt hat. Das war sehr wertschätzend“, sagte Tresoldi.

Am Donnerstagabend konnte Tresoldi dennoch feiern. Mit dem FC Brügge wurde er durch ein 2:2 in Mechelen vorzeitig Meister. Tresoldi steuerte einen Treffer bei.