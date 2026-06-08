Eriksen meldet sich nach erneutem Kollaps zu Wort

Felix Kunkel 08.06.2026 • 18:47 Uhr Nach seinem Zusammenbruch am Sonntag meldet sich Christian Eriksen in den sozialen Medien zu Wort. Der Däne erklärt, dass es ihm gut gehe.

Einen Tag nach seinem erneuten Zusammenbruch bei einem Spiel mit der dänischen Nationalmannschaft hat sich Wolfsburg-Profi Christian Eriksen zu Wort gemeldet.

„Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und dass ich zu Hause bei meiner Familie bin“, teilte der 34-Jährige in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Statement mit.

Der „Schock“ habe große Auswirkungen auf ihn und seine Familie gehabt, „aber ich möchte allen versichern, dass dies eine andere Situation war als das, was 2021 passiert ist. Mir geht es gut, und meine Genesung hat bereits begonnen.“

Am 12. Juni 2021 hatte Eriksen im EM-Gruppenspiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und war wiederbelebt worden. Am Sonntagabend kollabierte der Däne in der 65. Minute beim Länderspiel gegen die Ukraine. Die Partie wurde daraufhin nach 2:1-Führung der Dänen abgebrochen.

Eriksen dankt seinen Ärzten und Helfern

Eriksen hatte sich an den Brustkorb gefasst, ehe er in sich zusammengesackt war. Im Anschluss verließ er den Platz aus eigener Kraft und begab sich unter dem Applaus der Fans in einen Krankenwagen, der auf das Feld gefahren war.

„Neben meiner Dankbarkeit für die Unterstützung und Hilfe aller Spieler und des medizinischen Teams auf dem Platz bin ich auch den Ärzten, die sich über die Jahre um mich und mein Herz gekümmert haben, unglaublich dankbar“, schrieb Eriksen, der seit dem Vorfall 2021 mit einem Herzschrittmacher spielt, weiter. „Dank ihrer Fachkenntnis hat mein Defibrillator genau das getan, wofür er entwickelt wurde: mich zu schützen, als ich ihn gebraucht habe.“