Luka Modric trifft: Kroatien tankt Selbstvertrauen

SID 07.06.2026 • 23:09 Uhr Das Team um Altstar Luka Modric und Bayern-Profi Josip Stanisic fährt mit einem Erfolgserlebnis zur WM.

Die kroatische Nationalmannschaft kann sich mit einem Sieg im Rücken auf die Reise zur WM machen.

Das Team von Trainer Zlatko Dalic gewann seine Generalprobe am Sonntagabend gegen den Nachbarn Slowenien mit 2:1 (0:0), nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Brasilien (1:3) und Belgien (0:2) war es ein wichtiges Erfolgserlebnis für die Mannschaft um Altstar Luka Modric: Zum Auftakt der WM in den USA, Mexiko und Kanada wartet am 17. Juni gleich Titelkandidat England.

Modric lässt Kroatien jubeln – Stanisic in der Startelf

Modric (51.) brachte den WM-Zweiten von 2018 vom Strafraumrand in Führung, Andraz Sporar (83.) glich recht spät für Slowenien aus. In der Nachspielzeit traf Mario Pasalic (90.+3) aber doch noch zum Sieg für die Gastgeber in Varazdin.

Josip Stanisic vom FC Bayern und Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim standen in der Startelf, Igor Matanovic vom SC Freiburg wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt.