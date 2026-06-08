So erlebte Höjbjerg den Eriksen-Schock

Niklas Senger 08.06.2026 • 11:38 Uhr Christian Eriksen bricht bei einem Testspiel von Dänemark erneut zusammen. Seine Mitspieler sind von dem Schock tief getroffen, auch Pierre-Emile Höjbjerg.

Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren rettete das schnelle Handeln aller Beteiligten das Leben von Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen, nachdem dieser bei der EM 2021 gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten hatte und wiederbelebt werden musste.

Am Sonntag folgte dann der erneute Schock. Im Testspiel gegen die Ukraine kollabierte Eriksen, nachdem er sich in der 64. Minute kurz an die Brust fasste und sofort zusammenbrach. Die Partie wurde im Anschluss abgebrochen.

Glücklicherweise war der inzwischen 34-Jährige schnell wieder bei Bewusstsein und konnte nach der medizinischen Erstversorgung selbstständig aufstehen und zum Rettungswagen gehen. Laut dänischen Medien wurde Eriksen von einem Herzschrittmacher gerettet, der ihm nach seinem ersten Zusammenbruch eingesetzt worden war.

Höjbjerg: „Kann nur Komplimente aussprechen“

„Es gab einen Einwurf, ich gehe zur Seitenlinie. Ich drehe mich etwas um und sehe, wie Christian zu Boden geht“, schilderte Mitspieler Pierre-Emile Höjbjerg den furchterregenden Moment bei TV2.

Loben wollte der Däne abermals das schnelle Handeln aller Beteiligten. „Jeder hat super schnell und respektvoll reagiert. Ich kann nur Komplimente aussprechen, wie viel Mut diejenigen bewiesen haben, die sich auf dem Feld um Christian gekümmert haben“, bedankte sich Höjbjerg.

Nicht nur das medizinische Personal war jedoch umgehend zur Stelle, einige Spieler formten einen Kreis um Eriksen, um den Blick auf die Situation zu verdecken. Andere Spieler wie Joakim Maehle gingen auf Abstand. Der Außenverteidiger wandte sich ab, setzte sich an die Mittellinie und hielt sich wiederholt die Hände vor das Gesicht.

„Ich kann nicht viel mehr sagen, als dass du einen Schock bekommst. Das Wichtigste ist, dass es Christian gut geht“, meinte Höjbjerg.

Eriksen vor Entlassung aus dem Krankenhaus

Inzwischen gibt es bei Eriksen, der im Universitätsklinikum Odense untersucht wurde, weitere positive Neuigkeiten.

Teamarzt Morten Boesen erklärte in einem Statement: „Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen und ihm geht es gut. Er ist bei seiner Familie und in bester Stimmung. Die Erwartungen sind, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann.“