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Zur WM: Beckham wird auf legendärem "Walk of Fame" verweigt

„Walk of Fame“: Beckham wird verweigt

David Beckham erhält auf Hollywoods legendärem „Walk of Fame“ einen Stern. Der Engländer war im Sommer 2007 von Real Madrid zu LA Galaxy gewechselt und gewann zweimal mit dem Team die Major League Soccer.
Inter Miami darf in der Naht auf Sonntag erstmals im neu eingeweihten NU Stadium auflaufen. Vor 26.700 Zuschauern zaubern künftig Lionel Messi und Co. - SPORT1 zeigt bereits vorab Bilder der inoffiziellen Eröffnung.
SID
David Beckham erhält auf Hollywoods legendärem „Walk of Fame“ einen Stern. Der Engländer war im Sommer 2007 von Real Madrid zu LA Galaxy gewechselt und gewann zweimal mit dem Team die Major League Soccer.

Englands Fußball-Ikone David Beckham wird am Rande der Weltmeisterschaft auf Hollywoods legendärem „Walk of Fame“ verewigt. Der Stern für den 51-Jährigen soll wenige Stunden vor dem ersten WM-Spiel in den USA enthüllt werden, bei dem sich am 12. Juni in Los Angeles die USA und Paraguay gegenüberstehen.

Mit dem Stern soll Beckhams Rolle „bei der Steigerung der Popularität des Fußballs in Amerika sowie sein nachhaltiger Einfluss auf Sport, Unterhaltung und die globale Kultur“ gewürdigt werden.

Beckham ist Präsident von Inter Miami

Beckham war im Sommer 2007 von Real Madrid zu Los Angeles Galaxy gewechselt und gewann zweimal mit dem Team die MLS. Mittlerweile ist der 115-malige Nationalspieler Präsident von Inter Miami, den er als Mitglied einer Investorengruppe selbst gründete.

Miami, Team von Weltmeister Lionel Messi, wurde in der vergangenen Saison Meister.

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