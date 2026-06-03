Zur WM: Beckham wird auf legendärem "Walk of Fame" verweigt

SID 03.06.2026 • 11:40 Uhr David Beckham erhält auf Hollywoods legendärem „Walk of Fame“ einen Stern. Der Engländer war im Sommer 2007 von Real Madrid zu LA Galaxy gewechselt und gewann zweimal mit dem Team die Major League Soccer.

Englands Fußball-Ikone David Beckham wird am Rande der Weltmeisterschaft auf Hollywoods legendärem „Walk of Fame“ verewigt. Der Stern für den 51-Jährigen soll wenige Stunden vor dem ersten WM-Spiel in den USA enthüllt werden, bei dem sich am 12. Juni in Los Angeles die USA und Paraguay gegenüberstehen.

Mit dem Stern soll Beckhams Rolle „bei der Steigerung der Popularität des Fußballs in Amerika sowie sein nachhaltiger Einfluss auf Sport, Unterhaltung und die globale Kultur“ gewürdigt werden.

Beckham ist Präsident von Inter Miami

Beckham war im Sommer 2007 von Real Madrid zu Los Angeles Galaxy gewechselt und gewann zweimal mit dem Team die MLS. Mittlerweile ist der 115-malige Nationalspieler Präsident von Inter Miami, den er als Mitglied einer Investorengruppe selbst gründete.