Bei Brasilien endet eine „Generation“

Nach dem frühen WM-Aus steht beim Fußball-Rekordweltmeister Brasilie n ein größerer Umbruch an. Neben Superstar Neymar haben auch Casemiro und Danilo keine Zukunft mehr in der Seleção. „Mit dieser Weltmeisterschaft geht eine Generation sehr wichtiger Spieler zu Ende. Angefangen bei Neymar über Danilo und Casemiro“, sagte Trainer Carlo Ancelotti dem brasilianischen Portal O Globo.

Zuvor hatte der Italiener über seine Erkenntnisse des Achtelfinal-Ausscheidens gegen Norwegen (1:2) berichtet. Er werde zwar nicht alle WM-Fahrer austauschen, sagte Ancelotti, aber „Veränderungen vornehmen und eine neue Generation einsetzen“. Für die erhofften Titelgewinne bei der Copa América 2028 oder der WM 2030 hätten aber auch gestandene Spieler Platz. So plane er weiterhin mit dem 32 Jahre alten Kapitän Marquinhos.