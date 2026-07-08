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MLS: Besondere Ehre für Thomas Müller

Besondere Ehre für Müller

In seiner Debütsaison in der MLS hinterließ Thomas Müller Eindruck. Nun wird der 36-Jährige mit einer besonderen Auszeichnung dafür belohnt.
Nach dem emotionalen Erfolg der Schweiz im Elfmeterschießen gegen Kolumbien analysieren die MagentaTV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller die Partie. Müller bemerkt zwei Ballverluste bei Granit Xhaka und stellt dann einen Vergleich zur Berichterstattung über die deutsche Nationalmannschaft auf.
Lars Hinzberg
In seiner Debütsaison in der MLS hinterließ Thomas Müller Eindruck. Nun wird der 36-Jährige mit einer besonderen Auszeichnung dafür belohnt.

Thomas Müller ist in das All-Star-Team der MLS gewählt worden!

Neben dem Deutschen von den Vancouver Whitecaps tummeln sich auch bekannte Namen wie Heung Min Son (LAFC), Rodrigo De Paul (Inter Miami) und Lionel Messi (Inter Miami) in der illustren Auswahl.

Gewählt wurde das Team von Medienvertretern, Fans und Trainern. Am 29. Juli wird das 29-köpfige Aufgebot gegen eine Auswahlmannschaft der mexikanischen Liga MX antreten.

MLS: Erfolgreiche Debütsaison für Müller

Nach seinem Wechsel ins kanadische Vancouver im vergangenen Sommer überzeugte der Rekordspieler des FC Bayern mit 13 Toren und sieben Vorlagen in 29 Einsätzen für die „Caps“ – und mauserte sich als Führungsspieler umgehend zum Kapitän.

Nach einer WM-bedingten Saisonunterbrechung kehren die Whitecaps in der Nacht zu Donnerstag in den Spielbetrieb zurück. Im Viertelfinale der Canadian Championship trifft man auf Cavalry FC.

In der MLS startet Müller am 17. Juli gegen Chicago Fire wieder in den Pflichtspielbetrieb. Dabei könnte er auf seinen einstigen Mitspieler Robert Lewandowski treffen. Nach 14 Spieltagen führen die Whitecaps die Western Conference mit 32 Punkten an.

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