Wechsel von Robert Lewandowski perfekt

SID 29.06.2026 • 22:48 Uhr Robert Lewandowski wechselt in die USA zu Chicago Fire. Der Pole tritt in die Fußstapfen von Bastian Schweinsteiger.

Der frühere Weltfußballer Robert Lewandowski verabschiedet sich aus Europa und lässt seine Karriere in der nordamerikanischen Profi-Liga MLS ausklingen. Die Ankunft ihres neuen „Champions und Kämpfers“ verkündete Chicago Fire am Montag, der Wechsel sei ein „Schlüsselmoment“ in der Sportgeschichte der Stadt.

Der ehemalige Bundesliga-Torjäger von Bayern München und Borussia Dortmund beginnt das neue Kapitel nach seinem Abschied vom spanischen Meister FC Barcelona mit einem Zweijahresvertrag.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Schon immer sei das Ziel in Chicago gewesen, „einen Weltklasse-Klub aufzubauen, der zu Großem inspiriert, Chicago vereint und Meisterschaften gewinnt“, sagte Gregg Berhalter, Sportdirektor und Cheftrainer: „Robert verkörpert diese Werte und steht für die Maßstäbe, die diese Stadt verdient: ein Champion und ein Kämpfer.“

Das lässt sich der Klub teuer bezahlen – als sogenannter „Designated Player“ wird der polnische Rekordspieler zu einem der bestbezahlten Spieler der Liga aufsteigen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

MLS: Lewandowski tritt in die Fußstapfen von Schweinsteiger

„Seine Ankunft bestärkt uns in unserem Ehrgeiz, um Titel zu kämpfen, und hebt die Maßstäbe für den Verein auf ein Niveau, das dieser Stadt würdig ist“, sagte der frühere US-Nationaltrainer Berhalter weiter: „Wir können es kaum erwarten, mit ihm zusammenzuarbeiten und Chicago hautnah erleben zu lassen, warum er zu den weltweit am meisten verehrten Sport-Ikonen zählt.“

Bereits im Mai hatte Lewandowski, in Deutschland, Spanien und Polen insgesamt 14-mal Meister und mit dem FC Bayern 2020 Champions-League-Sieger, erklärt, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Barca nicht verlängern werde.

Zuvor war er mit Polen in den Playoffs zur WM gegen Schweden ausgeschieden. Er hat 167 Länderspiele absolviert, in denen er insgesamt 89 Tore erzielte – beides sind polnische Rekordwerte. Ob er noch einmal für sein Land spielen wird, ließ er noch offen.