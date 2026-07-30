Blamage für Luis Díaz‘ Ex-Klub

Maximilian Lotz 30.07.2026 • 23:35 Uhr Luis Díaz stattet im Rahmen seines Urlaubs seinem Ex-Verein einen Besuch ab - und wird Zeuge einer sensationellen Schmach.

Die TV-Kameras schwenkten sofort auf den prominenten Tribünengast: Luis Díaz blickte ungläubig Richtung Rasen und sah die jubelnden Spieler des Barranquilla FC.

Der aktuell noch im Urlaub weilende Offensivstar des FC Bayern stattete seinem Ex-Klub Junior FC einen Besuch ab – und wurde dabei Zeuge einer sensationellen Pokal-Schmach. Denn der kolumbianische Topklub scheiterte in der ersten Pokalrunde an seinem eigenen Farmteam Barranquilla FC.

Auch Díaz selbst spielte einst für die Talentschmiede des zwölfmaligen kolumbianischen Meisters, ehe er 2017 zum Junior FC aufstieg und zwei Jahre später den Sprung nach Europa zum FC Porto schaffte.

Bayern-Star Díaz als Tribünengast bei Pokal-Blamage

In seiner Instagram-Story postete Díaz am Mittwoch ein Video seines Kabinenbesuchs. Doch als Glücksbringer erwies sich der 29-Jährige letztlich nicht.

Nach einem 2:2 im Hinspiel endete auch das Rückspiel unentschieden, wobei Luis Muriel mit seinem späten Tor zum 3:3-Ausgleich in der 88. Minute das Pokaldebakel in der regulären Spielzeit noch abwenden konnte. Doch im Elfmeterschießen war die Blamage dann nicht mehr zu verhindern.

Als dritter Schütze vergab Edwin Herrera für Junior FC. Danach verwandelte Yesid Garcia für Barranquilla per Panenka und ließ damit das Pendel Richtung Sensation ausschlagen. Schließlich verwandelte Torhüter Sebastián Guerra den entscheidenden Elfer für Barranquilla und besiegelte damit das peinliche Aus des Favoriten.