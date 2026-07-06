Ex-Dortmunder Haller setzt seine Karriere in Japan fort

SID 06.07.2026 • 11:47 Uhr Der 32-Jährige kehrte erst vergangenes Jahr zum FC Utrecht zurück. Nun zieht es ihn nach Asien.

Der Ex-Dortmunder Sebastien Haller wechselt vom niederländischen Klub FC Utrecht in die erste japanische Liga zu Sanfrecce Hiroshima. Das gab der neue Klub des 32-Jährigen am Montag bekannt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Utrecht wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich gehe mit dem Stolz, auf meine Weise eine neue Seite in der Geschichte dieses Vereins geschrieben zu haben“, schrieb Haller, der in Hiroshima einen Einjahresvertrag erhielt, in den Sozialen Netzwerken: „Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit meiner Familie ein neues Abenteuer zu beginnen.“

Haller hatte Hodenkrebserkrankung

Der Stürmer war nach 2017 im vergangenen Jahr zunächst per Leihe und ab Sommer mit einem Einjahresvertrag nach Utrecht zurückgekehrt. Zwischen 2022 und 2025 stand er bei Borussia Dortmund unter Vertrag, verpasste jedoch einen Teil seiner Zeit beim BVB aufgrund einer Hodenkrebserkrankung.