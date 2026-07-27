Gündogan enthüllt: Guardiola will ihn als Co-Trainer

Moritz Thienen 27.07.2026 • 22:14 Uhr Ilkay Gündogan plant seine Karriere nach der aktiven Laufbahn. In einem Interview enthüllt er, dass er über einen möglichen Job schon mit Pep Guardiola gesprochen hat.

So langsam biegt die Spielerkarriere von Ilkay Gündogan auf die Zielgerade ein. Doch beinahe hätte er schon früher über ein mögliches Karriereende nachdenken müssen.

Denn hätte Star-Trainer Pep Guardiola die italienische Nationalmannschaft übernommen, hätte dieser Gündogan gerne als Co-Trainer geholt. „Er hat es ja jetzt nicht gemacht. Am Ende auch gut für mich, damit ich noch nicht diese Entscheidung treffen muss“, sagte der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän im Interview mit Sky lachend.

Guardiola habe im vergangenen Jahr „mal einen lockeren Spruch fallen lassen“ und gesagt, „dass ich jetzt noch ein paar Jahre spielen soll und dann irgendwann sein Co-Trainer werde“.

„Aber jetzt, wo er noch keinen Job hat, muss man mal abwarten“, scherzte Gündogan: „Ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu Pep. Das ist ja offensichtlich. Wir sind weiter im Austausch, schätzen uns gegenseitig sehr.“

Co-Trainer von Guardiola? Für Gündogan „eine Variante“

Auch deshalb könne er sich sehr gut vorstellen in Zukunft wieder mit Guardiola zusammenzuarbeiten: „Das (Anm. d. Red.: Co-Trainer von Pep zu sein) ist eine Variante, die ich mir sehr gut vorstellen kann, aber am Ende wird er auch immer seine eigenen Ideen für die Zukunft haben.“

Weiter erklärte Gündogan: „Ich genieße es gerade noch auf dem Platz zu stehen, Leistung zu bringen, zu trainieren. Ich liebe den Fußball noch aktiv als Spieler. In meinem Kopf würde ich gerne noch ein paar Jahre spielen.“

Danach will er aber definitiv Trainer werden: „Ich habe die B-Lizenz beim Trainerschein schon gemacht. Das habe ich sehr genossen, das hat Spaß gemacht. Diesen Weg möchte ich nach meiner aktiven Karriere einschlagen und ausprobieren.“