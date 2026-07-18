Hüft-OP: Nationalspielerin Lohmann verpasst Saisonstart

Fußball-Nationalspielerin Sydney Lohmann (26) hat sich einer Hüftoperation unterzogen. Die Offensivspielerin des englischen Klubs Manchester City wird damit den Saisonstart der Women’s Super League (WSL) Anfang September verpassen. Dies gab der Verein am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt.
Lohmann verpasst Saisonstart
Die Nationalspielerin wurde an der Hüfte operiert und wird vorerst ausfallen. Der Saisonstart bei Manchester City kommt für sie zu früh.
Sidney Lohmann unterzieht sich einer OP
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Die 44-fache Nationalspielerin, die mit dem DFB-Team bei den Olympischen Spielen 2024 die Bronzemedaille gewann, wird in ihrer Reha „eng mit dem medizinischen Team des Klubs zusammenarbeiten“, wie es in der Mitteilung heißt.
Lohmann: Historische erste Saison in Manchester
Lohmann war im Sommer 2025 von Bayern München zu Manchester City gewechselt und kam in ihrer Debütsaison 15 Mal für den Verein zum Einsatz. Gemeinsam mit ihrer Nationalmannschaftskollegin Rebecca Knaak, die ebenfalls bei ManCity unter Vertrag steht, trug sie dazu bei, dass der Klub das erste Double der Vereinsgeschichte aus Meisterschaft in der WSL und FA Cup gewinnen konnte.