Hüft-OP: Nationalspielerin Lohmann verpasst Saisonstart

SID 18.07.2026 • 14:37 Uhr Die Nationalspielerin wurde an der Hüfte operiert und wird vorerst ausfallen. Der Saisonstart bei Manchester City kommt für sie zu früh.

Fußball-Nationalspielerin Sydney Lohmann (26) hat sich einer Hüftoperation unterzogen. Die Offensivspielerin des englischen Klubs Manchester City wird damit den Saisonstart der Women’s Super League (WSL) Anfang September verpassen. Dies gab der Verein am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Die 44-fache Nationalspielerin, die mit dem DFB-Team bei den Olympischen Spielen 2024 die Bronzemedaille gewann, wird in ihrer Reha „eng mit dem medizinischen Team des Klubs zusammenarbeiten“, wie es in der Mitteilung heißt.

Lohmann: Historische erste Saison in Manchester