Transfer-Hammer: Wechsel von Ex-Weltfußballerin offiziell

SID 08.07.2026 • 17:18 Uhr Alexia Putellas verlässt den FC Barcelona in Richtung England. Der Transfer sei ein "Meilenstein".

Nun ist es offiziell: Die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas wechselt zu den London City Lionesses in die englische Women’s Super League.

Den „Meilenstein“ gab der Klub am Mittwoch bekannt. Die 32 Jahre alte Spanierin hatte den FC Barcelona nach 14 Spielzeiten verlassen, der Wechsel nach England war bereits ein offenes Geheimnis.

Eine Vertragslaufzeit wurde nicht genannt. In London trifft Putellas unter anderem auf die deutsche Nationalspielerin Nicole Anyomi. Der Wechsel der deutschen Stürmerin war vor einer Woche verkündet worden.

Putellas schwärmt von unabhängigen Lionesses

„Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel mit den London City Lionesses zu beginnen“, sagte Putellas, und darauf, „auf dem Platz Akzente zu setzen, wenn wir um Titel kämpfen“.

London City, das 2019 aus dem FC Millwall hervorgegangen war, ist seit dem Aufstieg in die Women’s Super League der erste Verein, der unabhängig von einer Männerabteilung ist.

„Der Ehrgeiz des Vereins und sein unerschütterliches Engagement für sein Wachstum als unabhängiger Frauenverein sprechen mich sehr an“, sagte Putellas.

Putellas’ Barca-Ära voller Rekorde

Die Weltmeisterin von 2023 hatte eine neue Herausforderung gesucht, auch weil Barcelona angesichts der horrenden Schulden des Männer-Teams einen Sparkurs bei den Frauen fährt.

Putellas kam 2012 im Alter von 18 Jahren aus Levante nach Barcelona, in 507 Pflichtspielen für die Blaugrana erzielte sie 232 Tore und gewann 38 Titel – darunter viermal die Champions League sowie je zehnmal die spanische Meisterschaft und den nationalen Pokal.