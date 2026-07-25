Argentinien-Profi Leandro Paredes hat eine Andeutung zur Zukunft von Superstar Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft gemacht. Der Mittelfeldspieler glaubt, dass Messi sich bereits entschieden hat, „dass es sein letztes Spiel in der Nationalmannschaft war“, sagte er bei Dsports.
Mitspieler macht Messi-Andeutung
Paredes, der nach dem verlorenen WM-Finale (0:1 nach Verlängerung gegen Spanien) aufgrund einer Würgeattacke in die Schlagzeilen geriet, ergänzte: „Das haben wir auch während der gesamten Weltmeisterschaft immer wieder gesagt, dass wir nicht wollten, dass das letzte Spiel kommt, wir wollten nicht, dass es so weit ist.“
Paredes gibt die Hoffnung bei Messi – immerhin ist er schon 39 Jahre alt – trotzdem nicht auf: „Hoffentlich nicht, hoffentlich kann er weiterspielen. Das wird seine Entscheidung sein, was auch immer er tut, es wird ihn sicher glücklich machen und uns sicherlich auch, also hoffentlich, hoffentlich.“
Messi selbst ließ seine Zukunft kurz nach dem Finale offen und meldete sich emotional auf Instagram zu Wort: „Der Schmerz ist riesig. Es wird Zeit brauchen, bis diese Wunde verheilt.“