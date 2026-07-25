Mitspieler macht Messi-Andeutung

Daniel Höhn 25.07.2026 • 18:00 Uhr Noch ist die Entscheidung nicht gefallen: Spielt Lionel Messi weiter für Argentinien oder endet seine Nationalmannschaftskarriere? Ein Teamkollege hat nun eine Andeutung gemacht.

Argentinien-Profi Leandro Paredes hat eine Andeutung zur Zukunft von Superstar Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft gemacht. Der Mittelfeldspieler glaubt, dass Messi sich bereits entschieden hat, „dass es sein letztes Spiel in der Nationalmannschaft war“, sagte er bei Dsports.

Paredes, der nach dem verlorenen WM-Finale (0:1 nach Verlängerung gegen Spanien) aufgrund einer Würgeattacke in die Schlagzeilen geriet, ergänzte: „Das haben wir auch während der gesamten Weltmeisterschaft immer wieder gesagt, dass wir nicht wollten, dass das letzte Spiel kommt, wir wollten nicht, dass es so weit ist.“

Paredes gibt die Hoffnung bei Messi – immerhin ist er schon 39 Jahre alt – trotzdem nicht auf: „Hoffentlich nicht, hoffentlich kann er weiterspielen. Das wird seine Entscheidung sein, was auch immer er tut, es wird ihn sicher glücklich machen und uns sicherlich auch, also hoffentlich, hoffentlich.“