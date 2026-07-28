Nach Rückenproblemen: Rodri erfolgreich operiert

SID 28.07.2026 • 13:41 Uhr Rodri wurde erfolgreich am Rücken operiert. Der spanische Weltmeister beginnt laut seinem Klub Manchester City in Kürze mit der Reha.

Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri wurde erfolgreich am Rücken operiert. Das gab sein Verein Manchester City am Dienstag bekannt.

„Alle im Verein wünschen ihm eine schnelle Genesung“, schrieb der Klub in einer Mitteilung. Der Mittelfeldspieler habe „bereits seit einiger Zeit Beschwerden“ gehabt und sich am vergangenen Montag „einem Eingriff unterzogen, um das Problem zu beheben“, hieß es weiter. Rodri begebe sich nun in „eine kurze Rehabilitationsphase“.