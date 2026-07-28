Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
FORMEL 1
TOUR DE FRANCE
DFB-TEAM
DARTS
TENNIS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Nach Rückenproblemen: Rodri erfolgreich operiert

Nach Rückenproblemen: Rodri operiert

Rodri wurde erfolgreich am Rücken operiert. Der spanische Weltmeister beginnt laut seinem Klub Manchester City in Kürze mit der Reha.
Spaniens Mittelfeld-Ass Rodri unterstreicht die Forderung von Trainer Luis de la Fuente, dass Youngster Lamine Yamal auf dem Feld noch etwas ruhiger werden muss, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.
SID
Rodri wurde erfolgreich am Rücken operiert. Der spanische Weltmeister beginnt laut seinem Klub Manchester City in Kürze mit der Reha.

Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri wurde erfolgreich am Rücken operiert. Das gab sein Verein Manchester City am Dienstag bekannt.

„Alle im Verein wünschen ihm eine schnelle Genesung“, schrieb der Klub in einer Mitteilung. Der Mittelfeldspieler habe „bereits seit einiger Zeit Beschwerden“ gehabt und sich am vergangenen Montag „einem Eingriff unterzogen, um das Problem zu beheben“, hieß es weiter. Rodri begebe sich nun in „eine kurze Rehabilitationsphase“.

Ob Rodri pünktlich zum Community Shield am 16. August gegen Meister FC Arsenal zurück sein wird, ist noch ungewiss. „Er braucht Urlaub und muss sich gut erholen, und dann wird er wieder bei uns sein“, hatte Citys neuer Teammanager Enzo Maresca bei seiner Antrittspressekonferenz am Freitag erklärt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite