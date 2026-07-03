Neuer Trainer für Ronaldo: Prominenter Coach übernimmt Al-Nassr

SID 03.07.2026 • 19:57 Uhr Ange Postecoglou wird der neue Coach von Cristiano Ronaldo. Der 60-Jährige war zuletzt ohne Job.

Cristiano Ronaldo und Al-Nassr haben einen neuen Trainer: Wie der Klub des Superstars am Freitagabend bekannt gab, hat der Australier Ange Postecoglou einen Zweijahresvertrag als neuer Coach des amtierenden Meisters der saudischen Pro League unterschrieben.

„Wir wünschen ihm und seinem Trainerstab viel Erfolg auf ihrem Weg mit dem Klub“, schrieb der Verein auf Instagram.

Postecoglou nach Nottingham-Aus zuletzt ohne Job

Postecoglou war seit seinem acht Spiele umfassenden Intermezzo als Trainer von Nottingham Forest in der vergangenen Saison ohne Anstellung. Der 60-Jährige hatte zuvor mit dem englischen Traditionsverein Tottenham Hotspur die Europa League gewonnen und in zwei Spielzeiten mit Celtic Glasgow fünf Titel in Schottland geholt.