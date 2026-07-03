Neuer Trainer für Ronaldo: Prominenter Coach übernimmt Al-Nassr

Cristiano Ronaldo und Al-Nassr haben einen neuen Trainer: Wie der Klub des Superstars am Freitagabend bekannt gab, hat der Australier Ange Postecoglou einen Zweijahresvertrag als neuer Coach des amtierenden Meisters der saudischen Pro League unterschrieben.
Neuer Ronaldo-Trainer steht fest
Ange Postecoglou wird der neue Coach von Cristiano Ronaldo. Der 60-Jährige war zuletzt ohne Job.
„Wir wünschen ihm und seinem Trainerstab viel Erfolg auf ihrem Weg mit dem Klub“, schrieb der Verein auf Instagram.
Postecoglou nach Nottingham-Aus zuletzt ohne Job
Postecoglou war seit seinem acht Spiele umfassenden Intermezzo als Trainer von Nottingham Forest in der vergangenen Saison ohne Anstellung. Der 60-Jährige hatte zuvor mit dem englischen Traditionsverein Tottenham Hotspur die Europa League gewonnen und in zwei Spielzeiten mit Celtic Glasgow fünf Titel in Schottland geholt.
Al-Nassr hatte in der vergangenen Saison unter Jorge Jesus erstmals seit sieben Jahren wieder den saudischen Meistertitel gewonnen. Der portugiesische Coach verließ den Klub jedoch zu Saisonende.