Neuer Klub für Nationalspielerin steht fest

SID 06.07.2026 • 13:32 Uhr Die 26 Jahre alte Stürmerin Selina Cerci verlässt die Bundesliga in Richtung England.

Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Selina Cerci wechselt zum FC Arsenal. Das teilte der Premier-League-Klub am Montag mit. Bereits im Mai hatte die TSG Hoffenheim bestätigt, dass die 26 Jahre alte Stürmerin ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

„Es ist eine große Ehre, für Arsenal zu spielen“, sagte Cerci: „Das ist eine Gelegenheit, gegen Topspielerinnen anzutreten und an der Seite von Topspielerinnen in einer der besten Ligen der Welt zu spielen. Ich freue mich darauf, richtig Gas zu geben und im Emirates Stadium vor all unseren Fans aufzulaufen.“

Die 20-malige Nationalspielerin war nach Stationen beim FC Bayern und Werder Bremen 2024 nach Hoffenheim gekommen, absolvierte dort 47 Spiele und steuerte 34 Tore bei. In ihrer ersten Saison wurde sie Bundesliga-Torschützenkönigin.

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