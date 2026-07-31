Rummenigge adelt Franco Baresi: "Einer der Größten"

SID 31.07.2026 • 13:51 Uhr Der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge erinnert sich an das verstorbene Idol und eine schmerzhafte Begegnung mit ihm.

Einst fügte der damalige Milan-Spieler Franco Baresi im Derby della Madonnina seinem Rivalen Karl-Heinz Rummenigge eine klaffende Wunde am Schienbein zu. Mehr als 40 Jahre später ist beim langjährigen Bayern-Profi und -Funktionär Rummenigge der Schmerz umso größer, nachdem sein früherer Gegenspieler am Freitag im Alter von 66 Jahren aus dem Leben schied.

„Mit Franco Baresi verliert der Fußball einen der größten Verteidiger und bedeutendsten Kapitäne seiner Geschichte. Schon nach unseren ersten Derby-Duellen in Italien wusste ich, dass ich einem außergewöhnlichen Verteidiger gegenüberstand“, sagte der frühere Stürmer am Freitag.

Während seiner Zeit bei Inter Mailand zwischen 1984 und 1987 lieferte er sich in zahlreichen Stadtderbys mit dem direkten Gegenspieler Baresi heiße Duelle. 1985 kam es zur folgenschweren Grätsche: Die Verletzung des Deutschen musste mit zwölf Stichen genährt werden.

„Führungsstärke, Fairplay und absolute Weltklasse“

„Franco verkörperte Führungsstärke, Fairplay und absolute Weltklasse. Er hat den AC Mailand und den italienischen Fußball nachhaltig geprägt“, sagte der 70 Jahre alte Rummenigge über den Weltmeister von 1982, dessen Todesursache bisher nicht bekannt ist.