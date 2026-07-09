Sorgen um Müller - Ex-Bayern-Star muss nach Tor vom Feld

Johannes Behm 09.07.2026 • 11:41 Uhr Thomas Müller glänzt im Trikot der Vancouver Whitecaps. Doch sein Einsatz endet unverhofft frühzeitig.

Über weite Strecken der WM war Thomas Müller als Experte für MagentaTV tätig, doch dann rief die Pflicht! In der Nacht auf Donnerstag war der 36-Jährige bereits wieder für die Vancouver Whitecaps auf dem Rasen aktiv – und krönte seinen Teilzeit-Auftritt sogar mit einem Treffer!

Beim 4:1-Erfolg der Whitecaps im Viertelfinal-Hinspiel der Canadian Championship gegen den Cavalry FC wurde Müller in der Halbzeit beim Stand von 1:1 eingewechselt. Nach einem Abpraller staubte er zur Führung ab (61.) – für Müller war es wettbewerbsübergreifend bereits die neunte Torbeteiligung der laufenden Saison (fünf Tore, vier Vorlagen).

Müller wird angeschlagen ausgewechselt

Zur Überraschung der Zuschauer verließ er allerdings beim Stand von 3:1 schon wieder das Spielfeld (73.).

Sein Trainer Jesper Sörensen klärte nach der Partie in der Pressekonferenz auf, dass Müller um seine Auswechslung gebeten hatte: „Er hat einen Schlag am Oberschenkel bekommen, so etwas wie ein Pferdekuss. Das störte ihn und hat sich immer mehr verkrampft. Daher sagte er, es wäre gut, wenn wir ihn rausnehmen könnten, falls das möglich sei. Wir wollten mit ihm jetzt einfach nichts Dummes machen.“

Somit war der Arbeitstag für den Rekordspieler des FC Bayern nach nicht einmal 30 Minuten schon wieder beendet. Rayan Elloumi, der für Müller eingewechselt worden war, stellte den Endstand her.

Müller-Wiedersehen mit Lewandowski?

Ausgetragen wurde das Spiel vor 5.086 Zuschauern im ausverkauften Swangard Stadium. Das Rückspiel findet am 14. Juli (3.30 Uhr MESZ) statt.

Wenige Tage danach könnte es für Müller zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten kommen. Am 17. Juli reist der Spitzenreiter der Western Conference in der MLS zu Chicago Fire, wo kürzlich Müllers alter Bayern-Mitspieler Robert Lewandowski unterkam.