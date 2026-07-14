Titelverteidigung weiter möglich! Müller erreicht Pokal-Halbfinale

SPORT1 14.07.2026 • 06:22 Uhr Die Vancouver Whitecaps und Thomas Müller sind in das Pokal-Halbfinale der Canadian Championship eingezogen. Ein Remis im Rückspiel reicht dem Titelverteidiger.

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps das Pokal-Halbfinale der Canadian Championship erreicht. Nach dem 4:1 aus dem Hinspiel genügte Vancouver mit dem 36 Jahre alten Fußball-Weltmeister von 2014 in der Startelf ein 1:1 (0:0) beim Cavalry FC.

Kapitän Müller, der bei der Fußball-Weltmeisterschaft einige Einsätze als Experte bei MagentaTV hatte, wurde nach einer Stunde ausgewechselt, das Tor für die Whitecaps erzielte Michail Gherasimenkow in der 86. Minute. Beim Hinspiel hatte Müller als Joker getroffen. Im Halbfinale, das noch nicht terminiert ist, trifft Vancouver auf CF Montréal.

Verteidigt Müller seinen Titel?

Der Pokalgewinn in der vergangenen Saison war Müllers erster Titel mit dem Klub aus der Major League Soccer. Im Finale hatten die Whitecaps den Stadtrivalen Vancouver FC mit 4:2 bezwungen, der Routinier traf damals zum 2:0 und steuerte eine Vorlage zum Sieg bei.

Müller spielt seit August 2025 für die Kanadier und hat für den Klub bisher 31 Spiele absolviert. Zuletzt wurde der ehemalige Profi des FC Bayern in das All-Star-Team der MLS gewählt.

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