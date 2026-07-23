Doch nicht Guardiola? Nächste Trainer-Legende auf Italien-Liste

SID 23.07.2026 • 15:18 Uhr "Wir stehen unter Zeitdruck": Der neue Technische Direktor Paolo Maldini bestätigt Gespräche mit Pep Guardiola und Brasiliens Nationaltrainer.

Das Warten auf einen neuen Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft geht weiter. Die neuen Verantwortlichen des Verbandes FIGC wollten sich am Donnerstag nach einer gemeinsamen Sitzung mit Vertretern der Liga nicht zu konkreten Äußerungen verleiten lassen.

„Ideal wäre es, innerhalb einer Woche einen Trainer zu ernennen, aber noch wichtiger ist es, auf die Person zu warten, die wir wirklich wollen“, sagte Italiens Fußball-Ikone Paolo Maldini, der neue Technische Direktor der FIGC.

Als Kandidat auf den Posten des Nationaltrainers gilt unter anderem Pep Guardiola. „Wir stehen unter Zeitdruck“, bestätigte Maldini, im Fall Guardiola gebe es aber „noch keine Neuigkeiten“.

Überraschung! Ancelotti mit Italien-Gesprächen

Der 58-Jährige verriet zudem überraschend: „Wir haben auch mit Ancelotti gesprochen.“ Carlo Ancelotti hat einen Vertrag mit dem brasilianischen Verband bis zur WM-Endrunde 2030, Maldini aber betonte: „Es schien richtig, mit den Besten der Welt zu beginnen, aber ihre Verfügbarkeit muss noch geklärt werden.“

Verbandspräsident Giovanni Malagò erklärte, ein neuer Cheftrainer solle „so schnell wie möglich“ verpflichtet werden, zugleich aber müssten „unsere Ziele“ klar definiert werden.

„Wir wollen die Lücke zu den anderen Nationalmannschaften schließen, das ist offensichtlich“, ergänzte der FIGC-Chef. Er selbst veranschlagt für das Projekt, das Strukturveränderungen im italienischen Fußball umfassen soll, einen Zeitraum von sechs Jahren, Maldini habe in den Gesprächen mit Klub-Vertretern „über acht bis zehn Jahre“ gesprochen.