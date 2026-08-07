Celtic-Trainer aus Krankenhaus entlassen

SID 07.08.2026 • 18:00 Uhr Ob der 74-Jährige nach seinem Klinikaufenthalt am Sonntag wieder an der Seitenlinie stehen kann, bleibt offen.

Teammanager Martin O’Neill vom schottischen Fußballmeister Celtic Glasgow befindet sich gesundheitlich auf dem Weg der Besserung. Wie sein Vertreter und Co-Trainer Shaun Maloney am Freitag bestätigte, ist der 74-Jährige am Donnerstagabend einen Tag nach seinem „kleinen Eingriff“ aus dem Krankenhaus entlassen worden und in „guter Verfassung“. Er habe ihn persönlich besucht, „das war wirklich positiv“, sagte Maloney.

O’Neill hatte sich dem Eingriff kurzfristig nach dem erfolgreichen Saisonauftakt gegen den FC Dundee (1:0) unterzogen, der Grund dafür wurde nicht genannt. Ob der Nordire am Sonntag beim FC Kilmarnock wieder auf der Bank sitzen kann, ist ungewiss. „Hoffentlich hält sein positives Gefühl an. Wir werden ihn auf jeden Fall vermissen, wenn er nicht da ist, aber man muss auch respektieren, was in den letzten Tagen passiert ist“, sagte Maloney.

O’Neill führte Celtic zum Meistertitel

O’Neill hatte im Juni einen Einjahresvertrag unterzeichnet und wurde damit zum zweiten Mal zum festen Cheftrainer von Celtic ernannt, nachdem er in der vergangenen Saison bereits zweimal interimistisch das Amt übernommen hatte.