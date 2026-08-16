Cristiano Ronaldo deutet Karriereende an

Alina Heidenreich 16.08.2026 • 18:09 Uhr Verabschiedet sich einer der Größten bald von der Fußball-Bühne? Cristiano Ronaldo deutet sein Karriereende an.

Macht einer der Größten bald Schluss? In einem Interview mit der Vogue deutete Cristiano Ronaldo sein mögliches Karriereende an. „Das ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball, und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen“, sagt der 41-Jährige.

Ronaldo, der bereits mit drei Jahren auf dem Fußballfeld stand, kann auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Er spielte unter anderem für Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin. Seit 2023 steht der Portugiese beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr unter Vertrag.

Fünfmal gewann Ronaldo die Champions League, dazu wurde er englischer, spanischer und italienischer Meister. Dreimal wurde er zum Weltfußballer des Jahres gewählt, viermal gewann er den Goldenen Schuh und fünfmal den Ballon d’Or. Zudem wurde er zwölfmal als Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Auch in der portugiesischen Nationalmannschaft war Ronaldo über Jahre hinweg ein Leistungsgarant. 2016 krönte er sich gemeinsam mit seinen Teamkollegen zum Europameister. Der ganz große Triumph blieb ihm allerdings verwehrt: Weltmeister wurde Ronaldo nie.

Ronaldo: „25 Jahre mit vielen Opfern“

Auf eine derart beeindruckende Karriere kann nur ein Fußballer zurückblicken. Ronaldo hat dem Fußball über Jahrzehnte nahezu alles untergeordnet und zahlreiche Opfer gebracht. Entsprechend groß dürfte die Lücke sein, die sein Rücktritt hinterlassen würde.

„Da der Fußball eine große Lücke hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf vielfältige Weise füllen, nicht nur auf eine“, erklärt Ronaldo mit Blick auf die Zeit nach seiner aktiven Karriere.

Langweilig wird dem fünfmaligen Ballon d’Or-Gewinner allerdings nicht werden. Für seinen Ruhestand nach der aktiven Fußballkarriere hat der 41-Jährige schon konkrete Pläne. „Mehr Spaß haben, mehr reisen, Padel schauen und spielen und weiterhin das genießen, was ich mir verdient habe. Denn schließlich waren es 25 Jahre mit vielen Opfern“, sagt Ronaldo im Gespräch mit der Vogue.