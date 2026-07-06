Bitterer Tränen-Abgang von Ronaldo!

Benjamin Zügner 06.07.2026 • 23:46 Uhr Cristiano Ronaldo verliert mit Portugal das WM-Achtelfinale gegen Spanien. Danach folgt ein Abgang, der Bände spricht.

Tränenreicher Abgang von Cristiano Ronaldo! Der 41 Jahre alte Superstar hat im WM-Achtelfinale gegen Spanien (0:1) seinen wohl letzten Auftritt auf der Weltbühne des Fußballs gefeiert – und muss seinen Titeltraum für immer begraben.

Das bittere Last-Minute-Aus schockte nicht nur die portugiesischen Fans, sondern ließ auch „CR7“ sichtlich emotional zurück. Auf den TV-Bildern war deutlich zu erkennen, wie Ronaldo sowohl auf dem Platz als auch beim Gang in die Katakomben des Stadions in Dallas arg mit den Tränen kämpfte.

Mats Hummels konstatierte als Experte bei MagentaTV: „So hat man ihn selten gesehen, so emotional aufgewühlt nach dem Spiel.“ Per Mertesacker sagte zeitgleich im ZDF: „Das ist natürlich ein bitteres Ende für Ronaldo (…) Sein Traum WM-Titel ist zerplatzt. Er hat alles gewonnen, außer eben diesen großen, goldenen, schönen Pott.“

War es das Ende für Cristiano Ronaldo?

Eine mögliche weitere WM-Teilnahme in vier Jahren – Portugal wird als Co-Gastgeber fungieren – scheint nahezu ausgeschlossen.

Ronaldos Schwester erteilte den Hoffnungen im Vorfeld der WM eine Absage – und auch Hummels sieht dafür kaum eine Chance: „Er ist schon jenseits der 40, die nächste WM ist vier Jahre hin. Die scheint also schon sehr weit weg zu sein.“

In seinem letzten Auftritt auf der WM-Bühne blieb Ronaldo dabei ungewohnt blass. Er hatte nur 16 Ballkontakte und kaum Aktionen.

WM 2026: Ronaldo nur 16 Ballkontakte beim WM-Abschied

Christoph Kramer analysierte im ZDF: „Cristiano Ronaldo wurde noch nie an Ballkontakten gemessen, aber du siehst auch heute, dass er einfach nicht mehr der ist, der er mal war.“

Weiter tat sich der Weltmeister von 2014 schwer, die Tränen des Superstars mitzuerleben: „Wenn ich seine Tränen sehe: Er hat über zwei Jahrzehnte ein Land und auch den ganzen Fußball mitgeprägt. Das muss man einfach sagen. Jeder Portugiese hat eine Ronaldo-Trikot. Das tat mir dann schon auch weh, seine Tränen zu sehen.“

Nach 27 WM-Auftritten ist für Ronaldo nun also wohl Schluss! Was bleibt?