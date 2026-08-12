Cristiano Ronaldo reagiert auf Trauerpost von Lionel Messi

Johannes Vehren 12.08.2026 • 18:27 Uhr Lionel Messi macht nach dem Tod seines Vaters eine emotionale Zeit durch. Unter einem Instagram-Post des Argentiniers spricht Cristiano Ronaldo seine Anteilnahme aus.

Cristiano Ronaldo hat auf den Tod des Vaters von Lionel Messi reagiert. Unter einem Instagram-Post des argentinischen Superstars, das Messi mit seinem Vater Jorge zeigt, schrieb Ronaldo: „Bleib stark.“

Der Portugiese stehe seinem jahrelangen ärgsten Rivalen beiseite: „Eine dicke Umarmung an dich und deine Liebsten in diesen schweren Zeiten, Leo.“ Auch zahlreiche andere berühmte Persönlichkeiten wie Toni Kroos nahmen Anteil.

Emotionale Messi Worte nach Tod seines Vaters

Messis Vater Jorge war in der Nacht zu Samstag im Alter von 68 Jahren in einer Klinik in seiner Heimatstadt Rosario verstorben.

In der Instagram-Story nahm Messi am Mittwoch erneut Abschied – und deutete ein baldiges Karriereende an. Dazu schrieb La Pulga: „Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun und wie ich weitermachen soll.“

Weiter hieß es: „Ich weiß, dass du gelitten hast und dass es so das Beste ist, aber du bist viel zu früh gegangen. Wir hätten noch so viel gemeinsam erleben und genießen können.“ Er könne nicht glauben, dass sein Vater gegangen sei, „ich will es nicht begreifen“.