Die Schlinge zieht sich zu: Ex-Meister vor Aus!

SPORT1 15.08.2026 • 11:15 Uhr Die Lage bei Girondins Bordeaux spitzt sich weiter zu. Zwar ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen, doch ein wichtiges Votum spricht gegen den Traditionsklub und erhöht die Gefahr eines dramatischen Endes.

Für Girondins Bordeaux wird die Lage immer kritischer. Beim Verfahren vor dem Nationalen Olympischen Komitee Frankreichs (CNOSF) ist eine Empfehlung gegen den Traditionsklub ausgesprochen worden. Das Gremium machte sich dafür stark, den Ausschluss aus den nationalen Wettbewerben aufrechtzuerhalten.

Eine endgültige Entscheidung ist damit zwar noch nicht gefallen, da das CNOSF lediglich eine Empfehlung abgeben kann – nach dem negativen Votum steigen die Chancen jedoch, dass der Ausschluss von Bordeaux bestehen bleibt. Nun muss der französische Fußballverband FFF über den Fall befinden. Eine Umkehr der Entscheidung gilt als unwahrscheinlich.

Die Finanzaufsicht DNCG hatte den sechsmaligen französischen Meister Ende Juni ausgeschlossen, weil der einstige Ligue-1-Meister die erforderlichen finanziellen Garantien für die kommende Saison nicht vorlegen konnte. Eine Berufung war Mitte Juli erfolglos geblieben.

Eine Hintertür gibt es noch

Anschließend zog Bordeaux vor das CNOSF. Die Klubführung hatte nach dem Eigentümerwechsel und neuen Finanzzusagen auf eine positive Empfehlung gehofft. Dass diese nun erneut gegen den Klub ausfällt, verschlechtert die Ausgangslage weiter.

Noch schwerer wiegt jedoch die finanzielle Gefahr. Nach Informationen von L’Équipe rückt ein gerichtliches Liquidationsverfahren zunehmend in den Bereich des Möglichen. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die wirtschaftliche Situation des Vereins trotz des zwischenzeitlichen Eigentümerwechsels und frischer Finanzmittel als nicht nachhaltig gesichert angesehen werden könnte.

Ganz ausgeschöpft sind die juristischen Möglichkeiten jedoch noch nicht. Nach Informationen von L’Équipe könnte Bordeaux den Fall noch vor das Verwaltungsgericht bringen. Dafür hätte der Klub 15 Tage Zeit.