Früherer Hoffenheim-Held tritt nun als Trainer ins Rampenlicht

Thomas Sevastiadis 04.08.2026 • 18:21 Uhr Marvin Compper spielte schon für die TSG Hoffenheim und RB Leipzig in der Bundesliga. Nun wird der einstige Nationalspieler erstmals Cheftrainer - und soll einen belgischen Klub wieder an alte Erfolge heranführen.

Vom Bundesliga-Spieler zum Erstliga-Cheftrainer: Marvin Compper leitet ab der kommenden Saison die Geschicke an der Seitenlinie von Royal Antwerpen in der belgischen Pro League.

Das teilte der Klub am Montag auf seinen vereinseigenen Kanälen mit. Bereits am Dienstag leitete der einstige Hoffenheim-Profi seine erste Trainingseinheit.

Vergangene Saison hatte der einstige Bundesliga-Profi noch unter dem ehemaligen Augsburger Trainer Enrico Maaßen bei St. Gallen als Co-Trainer fungiert, zuvor schon Erfahrungen beim Drittligisten MSV Duisburg und bei Lokomotiv Moskau sammeln dürfen. Nun folgt der Schritt in die erste Reihe.

Compper blickt auf eine illustre Bundesliga-Karriere zurück: 195 Spiele absolvierte er für 1899 Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Außerdem spielte der heute 41-Jährige bei der AC Florenz und gewann mit Celtic Glasgow 2017/18 das Double.

DFB: Compper erster Hoffenheimer Nationalspieler

Der Verteidiger, der einst aus der VfB-Jugend kam, bestritt sein erstes und gleichzeitig einziges A-Länderspiel für den DFB im November 2008 gegen England – und wurde dabei der erste Hoffenheimer Nationalspieler der deutschen Geschichte.

Nach der aktiven Laufbahn folgte umgehend der Schritt in die verantwortlichen Rollen, Compper arbeitete bei RB Leipzig als Jugendleiter, sammelte aktive Coaching-Erfahrung als Assistenztrainer.

Nun bekommt der gebürtige Tübinger beim belgischen Meister von 2023 erstmals die Hauptverantwortung übertragen – und hat damit umgehend eine herausfordernde Aufgabe vor sich.

Compper soll bei Antwerpen für den Umschwung sorgen

Der 10. Platz in der vergangenen Liga-Saison stellt für Royal Antwerpen das schlechteste Abschneiden seit dem Wiederaufstieg 2017 dar, infolgedessen trennte man sich noch im Mai nach nur fünf Monaten von Trainer Joseph Oosting.

Anschließend folgte eine strikte Politik der Veränderung – auf der Trainerbank und auf dem Platz: Antwerpen trennte sich von einstigen Leistungsträgern, darunter Zeno Van Den Bosch, den es zu Union Berlin in die Bundesliga zog.