Salah-Wechsel in die Türkei perfekt!

SID 06.08.2026 • 14:35 Uhr Mohamed Salah trägt bei der Unterschrift ein Trikot des Klubs, der im Vorfeld vom "ersten Schritt einer unvergesslichen Reise" gesprochen hatte.

Der Wechsel von Altstar Mohamed Salah zum türkischen Fußball-Erstligisten Trabzonspor ist perfekt. Der Ägypter und langjährige Liverpool-Torjäger unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag über zwei Jahre. Salah trug bei der Unterschrift ein Trikot des Klubs, der im Vorfeld vom „ersten Schritt einer unvergesslichen Reise“ gesprochen hatte.

Salah (34) war schon am Mittwochabend am Stadion von etwa 20.000 Fans mit Feuerwerk und bengalischem Feuer empfangen worden. Für den späten Donnerstag hatte der Klub, der in der vergangenen Saison Dritter hinter den Istanbuler Vereinen Galatasaray und Fenerbahce geworden war, die Fans zu einer offiziellen Vorstellung von Salah ins Stadion eingeladen.

Mega-Empfang für Salah in der Türkei

Trabzon hatte den Werdegang des Wechsels seit Tagen ausführlich begleitet. Schon bei der Landung in Istanbul war Salah von einer Menschenmenge empfangen worden, trug dabei ebenfalls sein neues Trikot. Der Verein veröffentlichte Videos von beflockten Trikots mit der Nummer 10 und dem Namen Salah, teilte einen Livestream, in dem Fans seinen Flug nach Trabzon verfolgen konnten.

„Ich bin wirklich glücklich und freue mich darauf, mit der Mannschaft zu trainieren. Wo immer ich hingehe, gewinne ich – oder versuche zumindest, etwas zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir in der Meisterschaft und auch im Europapokal Großes erreichen können“, hatte Salah gesagt. Die letzte Meisterschaft feierte Trabzonspor 2022, international ist der Klub für die Playoffs der Europa League qualifiziert. In Trabzon soll Salah laut Medien rund 17 Millionen Euro netto pro Saison verdienen, auch einen Teil der Merchandising-Erlöse soll er erhalten.